Morre Jards Macalé, músico, cantor e compositor, aos 82 anos

Morre Jards Macalé, músico, cantor e compositor, aos 82 anosArtista lutava contra uma broncopneumonia e morreu nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro
O músico, cantor e compositor Jards Macalé morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. O arista, que lutava contra uma broncopneumonia, estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da cidade. Dessa forma, após passar por um processo cirúrgico, sofreu uma parada cardíaca.
“Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando “Meu Nome é Gal”, com toda a energia e bom humor que sempre teve”, informou a família do artista nas redes sociais.
Nascido no Rio de Janeiro em 1943, Jards Anet da Silva começou a carreira nos anos 1960, quando teve sua primeira composição gravada por Elizeth Cardoso, em 1964. Macalé, como ficou conhecido, se destacou pela postura vanguardista e ganhou a alcunha de “anjo torto” da MPB. Portanto, compôs sucessos como “Hotel das Estrelas”, “Anjo Exterminado”, “Mal Secreto” e “Vapor Barato”, que fizeram sucesso nas vozes de Gal Costa, Maria Bethânia e O Rappa.
“Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral”, completou a família.
Jards Macalé era torcedor do Flamengo e conquistou os baianos
Jards Macalé era torcedor do Flamengo. Desde jovem, sempre mostrou sua admiração pelo clube, aparecendo diversas vezes vestindo a camisa rubro-negra. Contudo, o músico também conquistou o coração dos baianos. Afinal, foi um grande parceiro de baluartes baianos como Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Assim, o Bahia se manifestou nas redes sociais sobre a morte do compositor.
“O Esquadrão lamenta o falecimento do músico, cantor e compositor Jards Macalé, aos 82 anos. O “anjo torto da MPB” era grande parceiro de baluartes baianos como Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Nossa solidariedade a familiares e amigos”, publicou o clube.