Morre Jards Macalé, músico, cantor e compositor, aos 82 anos

Nascido no Rio de Janeiro em 1943, Jards Anet da Silva começou a carreira nos anos 1960, quando teve sua primeira composição gravada por Elizeth Cardoso, em 1964. Macalé, como ficou conhecido, se destacou pela postura vanguardista e ganhou a alcunha de “anjo torto” da MPB. Portanto, compôs sucessos como “Hotel das Estrelas”, “Anjo Exterminado”, “Mal Secreto” e “Vapor Barato”, que fizeram sucesso nas vozes de Gal Costa, Maria Bethânia e O Rappa.

“Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral”, completou a família.

Jards Macalé era torcedor do Flamengo. Desde jovem, sempre mostrou sua admiração pelo clube, aparecendo diversas vezes vestindo a camisa rubro-negra. Contudo, o músico também conquistou o coração dos baianos. Afinal, foi um grande parceiro de baluartes baianos como Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Assim, o Bahia se manifestou nas redes sociais sobre a morte do compositor.

“O Esquadrão lamenta o falecimento do músico, cantor e compositor Jards Macalé, aos 82 anos. O “anjo torto da MPB” era grande parceiro de baluartes baianos como Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Nossa solidariedade a familiares e amigos”, publicou o clube.