Milan cogita retorno de Thiago Silva, do Fluminense, em janeiro

Nome de zagueiro, de 41 anos, que tem contrato com o Tricolor de Laranjeiras até o meio de 2026, ganha força no clube rossonero / Crédito: Jogada 10

Com 41 anos, Thiago Silva caminha para a reta final de sua brilhante e vitoriosa carreira. No entanto, dentro das quatro linhas, o zagueiro tem mostrado com a camisa do Fluminense que ainda pode ter mais algumas temporadas pela frente, com qualidade e experiência. Assim, de acordo com o jornal italiano Reppublica, o Milan cogita o retorno do defensor na segunda metade da temporada europeia. Dessa forma, a diretoria rossonera procura um zagueiro experiente e com espírito de liderança para ajudar a defesa do técnico Massimiliano Allegri. No momento, o elenco conta com os seguintes defensores: Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter.

Por outro lado, a tendência é que o clube italiano empreste, em meados de janeiro, o jovem David Odogu, de 19 anos. Essa negociação abriria espaço para chegada de um novo nome no setor, de olho na segunda parte da temporada. No momento, Thiago tem contrato até 30 de junho de 2026 com o Tricolor de Laranjeiras. Titular absoluto, ele deu um salto de qualidade ao elenco da equipe carioca, com muita identificação e está focado em tentar vencer a Copa do Brasil, em dezembro. Com a camisa do Milan, o jogador atuou entre 2009 e 2012, período em que foi campeão italiano e formou dupla histórica com Nesta. O Milan, portanto, aposta nesses fortes laços para concretizar o retorno.