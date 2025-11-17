Marquinhos exige consistência da Seleção Brasileira: “Não podemos oscilar”

Capitão define meta de duas vitórias na Data Fifa e lembra jogo "aguerrido" contra a Tunísia em 2022, antes da Copa do Catar / Crédito: Jogada 10

O capitão Marquinhos definiu o tom para o último jogo da Seleção Brasileira em 2025. O zagueiro concedeu uma entrevista à CBF TV nesta segunda-feira (17/11) e destacou a importância do amistoso contra a Tunísia. A partida, aliás, ocorre nesta terça-feira (18/11), em Lille, na França. Para o defensor, o time precisa de uma atuação convincente. O objetivo, portanto, é manter o alto nível da vitória por 2 a 0 sobre o Senegal, vitória por 2 a 0 sobre o Senegal, ocorrida no último sábado (15/11). A principal preocupação de Marquinhos é a regularidade da equipe. O zagueiro usou a ótima atuação contra Senegal como o novo “padrão” que o time deve perseguir. Ele elogiou a dinâmica, o foco e a compactação. Agora, o capitão cobra uma resposta imediata contra a Tunísia para provar que o bom jogo não foi um caso isolado.

“Para se manter nesse patamar, temos que dar uma resposta de novo contra a Tunísia, porque em uma Copa do Mundo não podemos oscilar”, analisou o camisa 4. Marquinhos relembra último confronto com a Tunísia O defensor, inclusive, relembrou o último encontro com o mesmo adversário. Em setembro de 2022, o Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1, no último amistoso antes da Copa do Catar. Marquinhos, no entanto, não esqueceu as dificuldades daquela partida. “Sabemos que será um jogo muito aguerrido, jogado. Já enfrentei a Tunísia e lembro que foi muito difícil”, disse. O zagueiro citou, aliás, que o duelo de 2022 teve “expulsão” e “muito contato físico”.

Por fim, o paulistano de 31 anos destacou o valor de enfrentar adversários de fora do continente. A Seleção Brasileira, afinal, disputa a maior parte de seus jogos oficiais contra rivais sul-americanos nas Eliminatórias. “São testes muito bons para nós… Enfrentar escolas de outros lugares vai nos trazer essa experiência necessária para a Copa”, concluiu Marquinhos. O Brasil entra em campo às 16h30 (de Brasília), na Decathlon Arena.