Mais um capítulo: Fluminense pode atrapalhar Flamengo em reta final de Brasileirão

Mais um capítulo: Fluminense pode atrapalhar Flamengo em reta final de BrasileirãoPelo terceiro ano consecutivo, o Tricolor tem a chance de dificultar a luta do Rubro-Negro pela conquista do título da competição
Mais uma vez, o Fluminense tem a chance de atrapalhar o Flamengo, que ainda segue vivo pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Rubro-Negro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, e quer repetir a dose pelo terceiro ano consecutivo. O embate, afinal, terá papel importante na disputa pela taça.
Em 2023, o Fluminense, que foi campeão da Libertadores naquel ano, empatou por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz já não brigava por nada, mas mesmo assim segurou um rival que disputava ponto a ponto a liderança com Botafogo e Palmeiras. O gol de Yony González virou espécie de “troféu extra”. No dia seguinte ao clássico, o elenco tricolor comemorou o título da Libertadores no Centro do Rio de Janeiro e o empate também foi comemorado.
Não satisfeito, o Fluminense repetiu a dose no ano passado. Ainda sob o comando do técnico Mano Menezes, o Tricolor venceu o Flamengo por 2 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão. Os gols foram de Lima e Arias, que hoje não atua pelo clube tricolor. O resultado deixou a equipe das Laranjeiras mais tranquila na luta contra o rebaixamento e aida atrapalhou o Rubro-Negro na luta pelo título brasileiro.
Por fim, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a sétima posição, com 51 pontos, e luta por uma vaga na Libertadores de 2026. Do outro lado, o time de Filipe Luís, afinal, está na liderança, com 71, três a mais que o vice-líder Palmeiras.