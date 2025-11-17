Mais um capítulo: Fluminense pode atrapalhar Flamengo em reta final de Brasileirão

Pelo terceiro ano consecutivo, o Tricolor tem a chance de dificultar a luta do Rubro-Negro pela conquista do título da competição

Mais uma vez, o Fluminense tem a chance de atrapalhar o Flamengo, que ainda segue vivo pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Rubro-Negro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, e quer repetir a dose pelo terceiro ano consecutivo. O embate, afinal, terá papel importante na disputa pela taça.

Em 2023, o Fluminense, que foi campeão da Libertadores naquel ano, empatou por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz já não brigava por nada, mas mesmo assim segurou um rival que disputava ponto a ponto a liderança com Botafogo e Palmeiras. O gol de Yony González virou espécie de “troféu extra”. No dia seguinte ao clássico, o elenco tricolor comemorou o título da Libertadores no Centro do Rio de Janeiro e o empate também foi comemorado.