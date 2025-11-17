Luiz Henrique fala em “trazer alegria” para a Seleção

Ponta do Zenit (RUS) celebra terceira convocação com Carlo Ancelotti e visa encerrar Data Fifa com "chave de ouro" / Crédito: Jogada 10

O ponta Luiz Henrique ganhou poucos minutos na Seleção Brasileira durante a vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no último sábado (15/11). O craque, que entrou os 38′ da etapa final, celebrou nova oportunidade com Carlo Ancelotti e quer que o Brasil encerre a Data Fifa com “chave de ouro”. Em entrevista divulgada pela CBT TV nesta segunda-feira (17/11), véspera do duelo contra a Tunísia, o ex-jogador do Botafogo falou da proximidade com a Copa do Mundo e a importância de mais uma vitória no ciclo pré-mundial.

Sabemos que estamos chegando perto da Copa do Mundo, falta pouco, então em todos os amistosos temos que entrar com amor, com carinho para defender essa camisa pesada da Seleção mais ganhadora do mundo", disse. O ponta, então, declarou a felicidade em constar novamente na lista de Carlo Ancelotti. É, afinal, sua terceira convocação sob o comando do técnico italiano.

“Sempre é importante estar aqui na Seleção Brasileira. É a minha terceira convocação com o Ancelotti, um dos melhores treinadores do mundo, e temos ele aqui. É sempre uma honra estar aqui junto com meus companheiros na Seleção Brasileira. Quero sempre ajudar, trazer alegria para a Seleção, para os torcedores”, celebrou. Seleção The Best Luiz Henrique, aliás, é um dos representantes brasileiros no prêmio “The Best”, da Fifa. Ele concorre como um dos melhores atacantes do mundo na temporada. E o humilde jogador revelou surpresa com a indicação.

“Estou muito contente de ter sido indicado entre os melhores atacantes do mundo. Confesso que foi uma surpresa para mim. Claro que estou trabalhando para chegar entre os melhores atacantes do mundo, tenho esse potencial. Basta ter humildade, alegria de jogar futebol. Tenho que continuar trabalhando, com foco e determinação para que eu possa alcançar e almejar coisas grandes assim”, finalizou.