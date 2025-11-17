Kosovo x Suíça: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam na 6ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Kosovo e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, pela 6ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Em triênio, Fifa destina R$ 2,7 bi em incentivos a clubes formadores Como chega Kosovo Kosovo fez uma campanha surpreendente nas Eliminatórias e já está com a vaga garantida na repescagem para a Copa do Mundo. No entanto, para conquistar a vaga direta, a seleção precisa de uma vitória por seis gols de diferença sobre a Suíça. Kosovo está na segunda posição do Grupo B, com 10 pontos, três a menos que a própria Suíça. Contudo, a grande arma da equipe é a sua casa. Ao todo, são sete jogos seguidos sem perder em seus domínios e vem de três partidas seguidas sem sofrer gols. Como chega a Suíça Por outro lado, a Suíça, invicta até o momento nas Eliminatórias, precisa de somente um empate para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. Mesmo assim, o time pode perder por até cinco gols de diferença que garante a classificação para o Mundial.