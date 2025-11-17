Kosovo x Suíça: onde assistir, escalações e arbitragem

Kosovo x Suíça: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam na 6ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Kosovo e Suíça se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, pela 6ª e última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega Kosovo
Kosovo fez uma campanha surpreendente nas Eliminatórias e já está com a vaga garantida na repescagem para a Copa do Mundo. No entanto, para conquistar a vaga direta, a seleção precisa de uma vitória por seis gols de diferença sobre a Suíça.
Kosovo está na segunda posição do Grupo B, com 10 pontos, três a menos que a própria Suíça. Contudo, a grande arma da equipe é a sua casa. Ao todo, são sete jogos seguidos sem perder em seus domínios e vem de três partidas seguidas sem sofrer gols.
Como chega a Suíça
Por outro lado, a Suíça, invicta até o momento nas Eliminatórias, precisa de somente um empate para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. Mesmo assim, o time pode perder por até cinco gols de diferença que garante a classificação para o Mundial.
Contudo, o retrospecto recente da Suíça fora de casa preocupa o técnico Franco Foda e ligou o sinal de alerta na equipe. Isto porque, nas três partidas mais recentes longe de seus domínios, a Suíça obteve um empate com a Escócia por 1 a 1, um placar desfavorável por 3 a 2 para a Espanha e nova derrota por 2 a 0 diante da Sérvia.
KOSOVO X SUÍÇA
10ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: terça-feira, 18/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina.
KOSOVO: Saipi; Dellova, Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muriqi, Muslija; Asllani. Técnico: Franco Foda.
SUÍÇA: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo. Técnico: Murat Yakin.
Árbitro: Davide Massa (Itália).
Auxiliares: Filippo Meli (Itália) e Stefano Alassio (Itália).