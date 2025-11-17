Justiça determina demolição de CT da base do Palmeiras; Clube irá recorrer

A Justiça de São Paulo determinou, na última sexta-feira (14), a demolição da Academia Futebol 2, o centro de treinamentos das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos. O clube já informou que irá recorrer da decisão de primeira instância, estabelecida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da cidade.

A ação foi movida pelo Ministério Público em 2012. De acordo com o órgão, o clube não realizou as contrapartidas exigidas ao receber o terreno do Parque Ecológico do Tietê, em 1998. O acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo (Daee) previa um posto de vigilância 24 horas, para evitar invasões no parque. Além disso, o MP acusa o Palmeiras de gerar uma degradação ambiental no local.