Justiça determina demolição de CT da base do Palmeiras; Clube irá recorrer

Justiça determina demolição de CT da base do Palmeiras; Clube irá recorrerAção do Ministério Público argumenta que clube não realizou contrapartidas necessária no local, que fica em Guarulhos
A Justiça de São Paulo determinou, na última sexta-feira (14), a demolição da Academia Futebol 2, o centro de treinamentos das categorias de base do Palmeiras, em Guarulhos. O clube já informou que irá recorrer da decisão de primeira instância, estabelecida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da cidade.
A ação foi movida pelo Ministério Público em 2012. De acordo com o órgão, o clube não realizou as contrapartidas exigidas ao receber o terreno do Parque Ecológico do Tietê, em 1998. O acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo (Daee) previa um posto de vigilância 24 horas, para evitar invasões no parque. Além disso, o MP acusa o Palmeiras de gerar uma degradação ambiental no local.
De acordo com o portal Uol, o Palmeiras argumenta que tirou a área onde hoje está o CT de um cenário de abandono e degradação. Além disso, o clube se defendeu, alegando que investe na segurança da região e não causa problemas ambientais.
O local tem 45 mil m² de área, com cinco campos de futebol, sendo um sintético. Além disso, há o terrão, em que as equipes de sub-10 a sub-14 treinam semanalmente. No ano passado, o Palmeiras investiu em melhorias no local, com novidades na academia, departamento de medicina, fisioterapia e nutrição.
