Jorginho pode reforçar o Flamengo contra o Fluminense

Fora de ação desde o fim de outubro por problema na coxa direita, volante volta a treinar com o elenco e fica perto do retorno

O volante Jorginho pode ser um importante reforço para o Flamengo no clássico desta quarta-feira (19/11) contra o Fluminense, no Maracanã. Afinal, o jogador se recuperou de problema na coxa direita e voltou a treinar com o elenco.

Dessa forma, segundo o “ge”, em publicação desta segunda (17/11), o ítalo-brasileiro deverá estar entre os relacionados do técnico Filipe Luís. Assim, o Rubro-Negro reduz a lista de desfalques, visto que ainda há dúvida acerca dos jogadores que retornarão após a Data Fifa.

Jorginho está fora de ação desde o dia 29 de outubro, quando o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Racing (ARG), em Avellaneda, pela semifinal da Libertadores. Desde então, realizava atividades com a fisioterapia. Ele ficou fora das últimas quatro partidas. O jogador de 33 anos tem 24 aparições pelo Mengão, com dois gols e duas assistências.

O clube fretou avião para sair dos Estados Unidos, local onde as seleções do Uruguai, Colômbia e Equador realizarão amistosos nesta terça (18/11). A decisão visa trazer de volta para o Brasil Varela, Viña, Arrascaeta, Plata e Carrascal. No entanto, a participação destes atletas dependerá de avaliação física, especialmente se eles forem a campo nos jogos de suas respectivas seleções.