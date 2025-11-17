Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jamaica x Curaçao: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto direto na capital jamaicana vai decidir quem avança na liderança do Grupo B
Em um dos confrontos mais esperados da última rodada das Eliminatórias da Concacaf, Jamaica e Curaçao decidem uma vaga na Copa do Mundo. A partida acontece na noite desta terça-feira (18), às 22h, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Kingston, na Jamaica.

A matemática da partida é simples: os visitantes jogam pelo empate. Caso não saiam derrotados da capital jamaicana, a Onda Azul garante a vaga inédita na Copa. Já os Reggae Boyz precisam vencer para voltar ao Mundial após 28 anos. Além disso, a seleção derrotada tem grandes chances de disputar a repescagem, já que ficaria de fora apenas em caso de vitórias de Haiti, Honduras, Panamá e Suriname.

Onde assistir

A partida terá transmissão no Brasil pelo canal do YouTube GOAT

Como chega a Jamaica

Precisando apenas da vitória para voltar à Copa, os Reggae Boyz vêm de empate contra Trinidad y Tobago na última rodada. Para a partida, Steve McLaren não deve contar com Damion Lowe, que deixou a última partida machucado. A tendência é que Richard King siga como titular na defesa jamaicana.

Como chega Curaçao

Depois de aplicarem a maior goleada desta fase das Eliminatórias, Curaçao pode definitivamente fazer história. Para o confronto mais importante da seleção, o treinador Dick Advocaat não deve ter desfalques, com destaque para a linha defensiva, que sofreu apenas três gols nesta fase das Eliminatórias.

JAMAICA X CURAÇAO

Eliminatórias da CONCACAF – 3ª fase – Grupo C – 6ª rodada
Data e horário: 18/11/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional da Jamaica, Kingston (JAM)
JAMAICA: Blake; Leigh, Pinnock, King e Holgate; Hayden, Cephas e De Cordova-Reid; Russell, Grey e Burrell. Técnico: Steven McLaren.
CURAÇAO: Room; Obispo, Van Eijma, Sambo e Floranus; Leandro Bacuna, Comenencia e Juninho Bacuna; Hansen, Kastaneer e Gorre. Técnico: Dick Advocaat.
Árbitro: Ivan Barton (ELS)
Assistentes: David Moran (ELS) e Henri Pupiro (ELS)

