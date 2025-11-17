Iraque x Emirados Árabes: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções fazem confronto decisivo nesta terça-feira (18) por uma vaga na repescagem mundial para Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Iraque e Emirados Árabes Unidos fazem confronto nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), pelo jogo de volta da repescagem das Eliminatórias Asiáticas, no Estádio Internacional de Basra, em Baçorá, no Iraque. As seleções empataram por 1 a 1 na partida de ida, em Abu Dhabi. Com isso, uma vitória garante uma das seleções na repescagem mundial por uma vaga na Copa do Mundo 2026. Caso o jogo termine empatado ao final dos 90 minutos, a prorrogação e os pênaltis decidirão o confronto. Ao todo, seis seleções disputarão a repescagem mundial, em março do ano que vem, com sede única. Ela contará com um representante da América do Sul, um da Ásia, um da África, um da Oceania e dois da América do Norte, Central e Caribe. Com isso, as seleções, portanto, vão se enfrentar em esquema de mata-mata e duas se classificarão para a Copa. As duas mais bem colocadas no ranking da Fifa, aliás, começarão a repescagem já nas “finais”. As outras quatro farão um jogo antes definido por sorteio.

Onde assistir A partida entre Iraque e Emirados Árabes, pela repescagem das Eliminatórias Asiáticas, aliás, terá transmissão da ESPN 4 e Disney+ Como chega o Iraque Sob o comando do técnico Graham Arnold, o Iraque apresenta um bom desempenho e está invicto há quatro jogos, demonstrando ímpeto ofensivo sem abrir mão da disciplina defensiva. Entretanto, vacilou na quarta fase da competição e não confirmou a classificação. Agora, Arnold espera que sua equipe tenha um ótimo desempenho no Estádio Internacional de Basra, prevendo que um estádio lotado para impulsionará o time à vitória. Para a partida, entretanto, Al Hamadi não estará presente. O atacante, aliás, se machucou no jogo de ida e será substituído por Amar Muhsin, que joga pelo time sueco K Brage. Como chega o Emirados Árabes Do outro lado, os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, estarão motivados pela resiliência demonstrada no jogo de ida. O técnico Cosmin Olaroiu reformulou a equipe com uma abordagem tática flexível, permitindo variar a construção de jogo e também realizar transições mais rápidas. Antes disso, na quarta fase, a seleção apenas empatou com a Arábia Saudita na última rodada e foi para repescagem.