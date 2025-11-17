Internacional começa semana com a esperança de voltas para “final” contra o Ceará

Único empecilho para o Colorado é a ausência de Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. Luis Otávio é o favorito a substituto / Crédito: Jogada 10

Assim como na derrota para o Vitória, o Internacional trata o jogo contra o Ceará como uma decisão para a sua permanência na Primeira Divisão. Cinco dias antes do confronto, o Colorado planeja encerrar a preparação com três retornos. No caso, o lateral-direito Braian Aguirre, além dos atacantes Borré e Carbonero, que estão a serviço da seleção da Colômbia. Outro desafio para a família Díaz será encontrar um substituto ideal para a ausência do meio-campista Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. Atualmente, o principal candidato a assumir a vaga entre os 11 iniciais é o jovem volante Luís Otávio. O uruguaio Alan Rodríguez também concorre a uma vaga no time. Após concluir recuperação de lesão muscular na coxa direita, ele retornou aos gramados na segunda etapa do empate com o Bahia, em seu compromisso anterior. O uruguaio está na frente para entrar no time, mas disputa com Bruno Henrique. Inclusive, um pouco mais avançado, Alan Patrick deve complo setor criativo.

Braian Aguirre demonstra evolução em tratamento depois de ruptura da fáscia plantar do pé direito. Ele já está na fase de transição física para o campo e realiza trabalhos com a fisioterapia. O problema impediu que o argentino atuasse nos cinco jogos anteriores e por quase um mês. A tendência é de que volte a treinar normalmente com o grupo a partir desta semana. Volta de colombianos é prioridade no Internacional O Colorado pretende confirmar uma possível volta de Borré e Carbonero ao Brasil para o primeiro jogo após a Data Fifa dentro do prazo. A dupla está a serviço da Colômbia neste período de partidas das seleções. Por conta deste cenário, o Inter traçou um planejamento especial para ter os dois contra o Ceará. No caso, a decisão do Internacional se organizou para fretar um voo, que deve sair de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Isso porque a seleção terá o seu segundo amistoso, duelo contra a Austrália, nesta terça-feira (18). Anteriormente, no último sábado (15), o destaque de Carbonero em sua equipe se estendeu a Colômbia. Afinal, ele anotou o gol, que garantiu o triunfo por 2 a 1 no jogo amigável contra a Nova Zelândia. A retomada a terras tupiniquins é vista como possível. Os gaúchos enfrentam o Ceará fora de casa pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorrerá, às 21h30, no Castelão, na próxima quinta-feira (20).