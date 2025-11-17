Influenciador argentino coloca 12 mil internautas em jogo de clube de Portugal

Influenciador argentino coloca 12 mil internautas em jogo de clube de PortugalValen Scarsini lança desafio de apoio de seus seguidores a um jogo de um clube modesto de Portugal, com transmissão no YouTube
O GS Cascais, clube modesto de Portugal, passou por momento inesperado no último domingo (16). Isso porque em sua vitória por 2 a 1 sobre o o União Tires, pela Segunda Divisão da AF Lisboa Série 2, teve mais de 12 mil espectadores simultâneos na transmissão em seu canal no Youtube. O responsável por permitir essa impactante audiência foi o influenciador argentino Valen Scarsini.
O produtor de conteúdo digital decidiu lançar um desafio aos seus seguidores a apoiarem o GS Cascais em jogo pela nona rodada de competição distrital de Portugal. Valen ressaltou o cumprimento da missão em vídeo que ele publicou nas redes sociais ainda na noite do último domingo. Posteriormente, o argentino garantiu que realizará novos estímulos aos internautas que lhe acompanham.
A propósito, o GS Cascais passa por um início de temporada positiva em Portugal. Isso poque na Segunda Divisão da AF Lisboa Série 2 ostenta uma invencibilidade de nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Desta forma, encontra-se na liderança do torneio com 23 pontos. O desempenho na maior parte dos outros campeonatos que disputa é semelhante.
Afinal, também se encontra na primeira colocação da AF Lisboa Taça Cascais do Grupo 3, com 100% de aproveitamento depois de três partidas. Também conquistou triunfo sobre o time B do Estoril na decisão da Taça Cascais II. A única competição que ainda não estreou na temporada foi na AF Lisboa Taça AFL. Inclusive, o confronto inicial será contra o Bragadense.
Portugal classificada para a Copa so Mundo
A seleção lusitana garantiu sua vaga no Mundial que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México ao golear a Armênia por 9 a 1, em seus domínios, no último domingo (16). A classificação veio na última rodada das Eliminatórias Europeias, pois assegurou a primeira colocação do Grupo F. No entanto, sofreu um susto ao sofrer derrota para a Irlanda por 2 a 0, em compromisso anterior, nesta Data Fifa.
Afinal, com este resultado, a concorrente, que ficou na segunda posição do grupo, reduziu a diferença para somente um ponto e passou a sonhar com a vaga direta. Por sinal, Portugal confirmou presença na Copa do Mundo de 2026 apenas na última partida das eliminatórias.
