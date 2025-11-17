Imprensa da Itália detona novo fracasso nas Eliminatórias: “Verdadeira humilhação”

Com a goleada sofrida por 4 a 1 para a Noruega, a Azzurra está novamente te na repescagem para tentar uma vaga na Copa do Mundo-2026 / Crédito: Jogada 10

O novo fracasso da Itália nas Eliminatórias para uma Copa do Mundo repercutiu na imprensa do país. Afinal, o portal “Eurosport” chamou a goleada da Noruega por 4 a 1, em pleno San Siro, de “verdadeira humilhação”. Com o resultado, Azzurra irá disputar a repescagem mais uma vez em sua história para tentar uma vaga no Mundial de 2026. “O jogo que estava sendo esperado desde a terrível decepção de Oslo (quando a Itália perdeu por 3 a 0 no primeiro turno) se transformou em uma verdadeira humilhação. A esperança do gol de Pio Espósito no começo se dissipou. A Itália se viu superada no segundo tempo”, publicou.

Chuva de críticas Outros jornais lamentaram o momento da seleção tetracampeã do mundo. Isso porque nas duas últimas edições, a Itália não conseguiu a classificação e sua última participação foi em 2014, no Brasil, quando deixou a competição de forma prematura, na fase de grupos. LEIA MAIS: Portugal massacra a Armênia por 9 a 1 e garante vaga na Copa do Mundo “Não tivemos nem mesmo o luxo de um misto de arrependimento e vingança. O trabalho duro dos playoffs espera pela Itália. Faltam 130 dias antes dos jogos”, escreveu o Corriere della Sera. “O resultado era claramente impossível, como Gattuso (técnico da Itália) disse. Mas tem uma grande diferença entre não fazer nove gols e levar quatro em casa, na frente de 70 mil torcedores. A Itália perdeu seu jogo final das eliminatórias de uma forma lamentável”, frisou o “Il fatto quotidiano”.