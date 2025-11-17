Imprensa da Itália detona novo fracasso nas Eliminatórias: “Verdadeira humilhação”Com a goleada sofrida por 4 a 1 para a Noruega, a Azzurra está novamente te na repescagem para tentar uma vaga na Copa do Mundo-2026
O novo fracasso da Itália nas Eliminatórias para uma Copa do Mundo repercutiu na imprensa do país. Afinal, o portal “Eurosport” chamou a goleada da Noruega por 4 a 1, em pleno San Siro, de “verdadeira humilhação”. Com o resultado, Azzurra irá disputar a repescagem mais uma vez em sua história para tentar uma vaga no Mundial de 2026.
“O jogo que estava sendo esperado desde a terrível decepção de Oslo (quando a Itália perdeu por 3 a 0 no primeiro turno) se transformou em uma verdadeira humilhação. A esperança do gol de Pio Espósito no começo se dissipou. A Itália se viu superada no segundo tempo”, publicou.
Chuva de críticas
Outros jornais lamentaram o momento da seleção tetracampeã do mundo. Isso porque nas duas últimas edições, a Itália não conseguiu a classificação e sua última participação foi em 2014, no Brasil, quando deixou a competição de forma prematura, na fase de grupos.
“Não tivemos nem mesmo o luxo de um misto de arrependimento e vingança. O trabalho duro dos playoffs espera pela Itália. Faltam 130 dias antes dos jogos”, escreveu o Corriere della Sera.
“O resultado era claramente impossível, como Gattuso (técnico da Itália) disse. Mas tem uma grande diferença entre não fazer nove gols e levar quatro em casa, na frente de 70 mil torcedores. A Itália perdeu seu jogo final das eliminatórias de uma forma lamentável”, frisou o “Il fatto quotidiano”.
Por fim, os italianos aguardam a definição dos confrontos da repescagem. Nas Eliminatórias Europeias, os segundos colocados de cada grupo se enfrentam nos playoffs. Dessa forma, uma das mais tradicionais seleções do futebol terá mais um desafio para voltar à Copa do Mundo.
