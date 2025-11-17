Hulk coloca final da Sul-Americana pelo Atlético no patamar de Libertadores

Atacante e ídolo do Atlético, Hulk afirmou que a partida contra o Lanús, pela final da Sul-Americana, é a sua mais importante pelo clube

Para o ídolo Hulk, que pode conquistar o seu nono título com a camisa do Atlético, a final da Copa Sul-Americana é o seu jogo mais importante pelo clube. O atacante, inclusive, comparou a partida contra o Lanús com a decisão da Copa Libertadores de 2024.

Após a derrota para o Red Bull Bragantino , no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro entrou na semana da grande final da Copa Sul-Americana. No próximo sábado (22), o Galo enfrenta o Lanús, no Estádios Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela decisão da competição continental.

Naquela ocasião, no entanto, o Galo foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, em Buenos Aires. Hulk, inclusive, considera que isso pode ser um combustível para a final da Sul-Americana.

“É foco total, o jogo de nossas vidas. Posso dizer até que é o mais importante desde que eu cheguei aqui no Galo, junto com a final da Libertadores, que a gente perdeu. Eu, mais que ninguém, não quero que se repita. Se tiver que deixar a vida lá dentro, a gente vai deixar”, disse Hulk.

Hulk aponta lições para o Atlético

Além disso, Hulk também indicou que a derrota na final da Copa Libertadores pode servir de lição para o Atlético Mineiro. De acordo com o atacante, o time deve ter mais atenção na partida contra o Lanús.

“Faltou um pouco de maturidade a nível geral, de poder entender aquele momento que estávamos com a mais. E acabou nos custando muito caro. Não vou dizer que a gente chega com mais responsabilidade, porque a gente está sempre responsável por esse tipo de jogos, mas chegamos com mais atenção. A antena bem mais ligada, porque se define detalhes, foi o que aconteceu ano passado”, finalizou Hulk.