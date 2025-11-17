Hugo Souza e Maycon treinam e podem reforçar o Corinthians no Majestoso

Hugo Souza e Maycon treinam e podem reforçar o Corinthians no MajestosoDupla está recuperada de problemas físicos. Dorival Júnior decidirá na quarta-feira se leva os dois jogadores para o clássico na Neo Química
O Corinthians pode ter duas novidades para o clássico diante do São Paulo na próxima quinta-feira (20), na Neo Química Arena. Afinal, o goleiro Hugo Souza e o volante Maycon voltaram a treinar no campo nesta segunda e passarão por avaliação para saber se têm condições de atuar no Majestoso.
Hugo Souza ficou em tratamento com a equipe de fisioterapeutas nas duas últimas semanas, após levar uma pancada no jogo contra o Grêmio, no dia 2 de novembro. Assim, virou desfalque contra o Red Bull Bragantino e Ceará, além de ter sido cortado da Seleção Brasileira.
LEIA MAIS: Corinthians mira reta final do Brasileiro como laboratório para semi da Copa do Brasil
Por outro lado, Maycon apresentou tendinite no joelho direito e desfalcou as últimas sessões de treinos do Corinthians no CT Joaquim Grava. Dessa maneira, melhorou das dores e participou das atividades nesta segunda-feira.
O departamento médico do Timão seguirá acompanhando de perto cada caso, de forma individual. No último treino antes do Majestoso, na quarta, o técnico Dorival Júnior se reunirá com os preparadores físicos para definir se leva a dupla para o clássico.
Dorival comanda atividades táticas no treino do Corinthians
No treino desta segunda, os jogadores fizeram duas atividades táticas focadas em movimentações ofensivas. Os treinos serviram para o treinador esboçar o time que deve jogar na Neo Química Arena.
Dorival sabe que não poderá contar com o volante Raniele, com uma lesão muscular, e o meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Memphis Depay, que atuou pela Holanda em jogos das Eliminatórias, tem presença incerta.
Assim, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Charles), José Martínez, Breno Bidon e André Carrillo; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.
Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. O Timão ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores.