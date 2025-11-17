Holanda goleia Lituânia e garante vaga na Copa do Mundo

Holanda goleia Lituânia e garante vaga na Copa do MundoLaranja Mecânica confirma favoritismo, vence os lituanos por 4 a 0 e garante participação na competição de seleções em 2026
Sem sustos e com autoridade, a Holanda se garantiu na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira (17), a Laranja Mecânia goleou a Lituânia por 4 a 0, pela 10ª e última rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para o torneio, na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã. Reijnders, Cody Gakpo, de pênalti, Xavi Simons e Malen marcaram na vitória. A seleção holandesa foi dominante durante toda a partida e não deu chances para a seleção adversária.
Com o resultado, a Holanda encerra as Eliminatórias com 20 pontos, sendo seis vitórias e dois empates. A Polônia que tinha esperança pela classificação direta até venceu Malta, mas vai para repescagem por conta do triunfo holandês. Do outro lado, a Lituânia, que jogou para cumprir tabela, ficou na quinta colocação, com apenas três pontos.
A “Laranja Mecânica” já foi finalista em três oportunidades: 1974, 1978 e 2010, porém acabou desperdiçando as chances de ser campeã e acabou sendo vice em todas essas oportunidades. Pode ser uma virada de chave em 2026.
O JOGO
A Holanda confirmou o favoritismo e dominou as ações no primeiro tempo tempo. Os holandeses abriram o placar com Reijnders recebendo bom passe de De Jong e finalizando na saída do goleiro, aos 15 minutos. A seleção holandesa ainda criou outras boas oportunidades, mas parou na boa atuação do goleiro Gertmonas até aqui. Destaque do Corinthians, Memphis Depay foi o homem das bolas paradas. A Lituânia, por sua vez, teve dificuldades nas saídas de bola e não assustou os donos da casa.
Na segunda etapa, a Holanda manteve o bom desempenho e não deu chances para os lituanos se animarem. Com isso, conseguiu balançar as redes. O segundo saiu em cobrança de pênalti de Gakpo. A penalidade, aliás, aconteceu após Tutyskinas tocar com a mão na bola. Após isso, a porteira abriu. Dois minutos depois, Xavi Simons foi acionado na área e bateu no ângulo para ampliar. A Lituânia, aliás, chegou a ensair um ataque, porém pecou na marcação. Em contra-ataque, Malen levou até a área, driblou a marcação e balançou as redes.
Nos minutos finais, a Holanda diminuiu o ritmo e procurou manter a posse de bola. No entanto, teve até chance de ampliar. Emmanuel Emegha, aliás, teve duas boas chances. Antes disso, Markas Beneta ganha no alto e cabeceou para fora. Foi a primeira grande chance da Lituânia. Porém, ficou só nisso.