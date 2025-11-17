Haaland revela motivação após provocação de italiano: “Começou a tocar na minha bunda”

Centroavante anota dois gols em goleada sobre a Itália e ajuda Noruega a voltar à Copa do Mundo depois de 28 anos

A Noruega está de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. Afinal, a seleção goleou a Itália por 4 a 1, em pleno San Siro, e garantiu a vaga, com dois gols de Haaland. O centroavante, por sinal, revelou que ganhou uma “motivação extra” com uma atitude inusitada do zagueiro Gianluca Mancini.

“Quando o jogo estava empatado, em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda, e eu pensei: ‘O que é que está fazendo?’. Depois, me empolguei e disse-lhe: ‘Muito obrigado pela motivação’. Acabei por marcar dois gols, e vencemos por 4 a 1, por isso foi bom. Agradeço muito à ele”, disse o jogador, em meio às risadas.