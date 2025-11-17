Haaland revela motivação após provocação de italiano: “Começou a tocar na minha bunda”Centroavante anota dois gols em goleada sobre a Itália e ajuda Noruega a voltar à Copa do Mundo depois de 28 anos
A Noruega está de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. Afinal, a seleção goleou a Itália por 4 a 1, em pleno San Siro, e garantiu a vaga, com dois gols de Haaland. O centroavante, por sinal, revelou que ganhou uma “motivação extra” com uma atitude inusitada do zagueiro Gianluca Mancini.
“Quando o jogo estava empatado, em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda, e eu pensei: ‘O que é que está fazendo?’. Depois, me empolguei e disse-lhe: ‘Muito obrigado pela motivação’. Acabei por marcar dois gols, e vencemos por 4 a 1, por isso foi bom. Agradeço muito à ele”, disse o jogador, em meio às risadas.
Em campo, os italianos chegaram a abrir o placar com Pio Esposito e seguraram a vantagem em todo o primeiro tempo. No entanto, na etapa final, os noruegueses não só viraram a partida, como aplicaram uma goleada. Nusa deixou tudo igual, enquanto Haaland estufou a rede duas vezes e Larsen concretizou o resultado.
“Provavelmente este foi o resultado mais louco. O fato de termos vindo para cá (Milão) e vencido por 4 a 1 é absolutamente de loucos, e mostra que somos imprevisíveis. Estou orgulhoso, isto é fantástico”, acrescentou.
Por fim, a Noruega não se classificava para uma Copa do Mundo desde 1998. Além disso, o atacante se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Eliminatórias da Europa ao lado de Lewandowski, ambos com 16 gols marcados.
