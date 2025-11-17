Gangues especializadas ampliam ataques a mansões de jogadores na Europa; temor cresce

Jogadores como Raheem Sterling, Jack Grealish, Victor Lindelof e outros foram vítimas de grupos profissionais nos últimos meses / Crédito: Jogada 10

O aumento de assaltos a mansões de atletas de elite tem causado cada vez mais temor e voltou ao centro do debate na mídia europeia. Nomes conhecidos como Raheem Sterling, Jack Grealish, Victor Lindelof e Alexander Isak tiveram suas casas invadidas nos últimos meses, ratificando a escalada desse tipo de crime em países com salários mais altos, sobretudo na Inglaterra.

A análise aparece em um artigo do Daily Mail, no qual Jeff Hill, ex-detetive e especialista em segurança, explica por que essa prática tem se intensificado. A presença recorrente desses casos na mídia europeia revela um padrão que, segundo ele, tende a crescer. Hill afirma que grupos especializados têm se organizado de maneira cada vez mais eficiente para atingir alvos de alto perfil. Para o ex-detetive, o comportamento segue uma lógica clara: “Facilmente dissuadidos. Se veem uma casa demasiado protegida, simplesmente passam para a próxima”. “Os ladrões que têm os [jogadores] muito ricos como alvos destacam como criminosos sofisticados, que fazem disso carreira. Por isso, aprimoraram suas habilidades. Em muitos casos, agem em grupo para conseguirem atingir alvos de nível superior com risco relativamente baixo. Pesquisam, planeiam, preparam e executam tudo meticulosamente”, afirma.

Ele diz que os jogadores não têm noção de como funciona o esquema e, assim, facilitam o trabalho dos grupos. Invasões com família em casa Embora a lógica inicial sugerisse que residências vazias figurem entre os alvos mais fáceis, o cenário recente mostra uma mudança de padrão. Hill aponta que, em episódios envolvendo Sterling e Grealish, os familiares estavam dentro da propriedade no momento do crime. “Observamos cada vez mais isso. Provavelmente há um nível crescente de confiança entre esses grupos criminosos…”, explica.

Segundo o especialista, esse comportamento indica que os assaltantes se sentem mais seguros para agir, mesmo diante de riscos maiores.

Alvos preferenciais das gangues O interesse principal dos criminosos recai sobre itens de alto valor — especialmente joias, relógios, malas de grife e carros de luxo. Hill detalha que esses bens podem ser rapidamente revendidos ou enviados para fora do país. “Miram em coisas fáceis de revender, até mesmo os carros. Se conhecerem alguém especialista nesse ramo, pode haver maneira de colocar um Lamborghini fora do país entre 24 a 48h”, relata.