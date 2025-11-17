Fluminense terá retorno importante para clássico contra o Flamengo

Martinelli volta após cumprir suspensão diante do Cruzeiro. Ganso deve ser relacionado após mais de dois meses fora dos gramados / Crédito: Jogada 10

O Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira (17) com foco no clássico contra o Flamengo, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Tricolor conta com o retorno do volante Martinelli, que cumpriu suspensão no empate com o Cruzeiro, no Mineirão. O jogador é fundamental no esquema de jogo de Luis Zubeldía por ajudar na marcação e ser essencial nas saídas de bola. Desta maneira, Facundo Bernal retorno ao banco de reservas. Além da volta de Martinelli ao time titular, Ganso tem grande chance de ser relacionado para o clássico desta quarta-feira. Ele, afinal, já está recuperado da lesão na panturrilha esquerda.