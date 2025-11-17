Fluminense terá retorno importante para clássico contra o Flamengo

Fluminense terá retorno importante para clássico contra o FlamengoMartinelli volta após cumprir suspensão diante do Cruzeiro. Ganso deve ser relacionado após mais de dois meses fora dos gramados
O Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira (17) com foco no clássico contra o Flamengo, na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Tricolor conta com o retorno do volante Martinelli, que cumpriu suspensão no empate com o Cruzeiro, no Mineirão.
O jogador é fundamental no esquema de jogo de Luis Zubeldía por ajudar na marcação e ser essencial nas saídas de bola. Desta maneira, Facundo Bernal retorno ao banco de reservas. Além da volta de Martinelli ao time titular, Ganso tem grande chance de ser relacionado para o clássico desta quarta-feira. Ele, afinal, já está recuperado da lesão na panturrilha esquerda.
John Kennedy também pode retornar ao time titular. Afinal, Everaldo vem sendo bem questionado e pode perder novamente a titularidade. A dupla Germán Cano e Manoel, entretanto, segue com problemas físicos e dificilmente estarão em condições de atuar no clássico.
A provável escalação é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).
Com o empate com a Raposa, os comandos do técnico Zubeldía abriram uma boa vantagem para o São Paulo, atual oitavo colocado. Diante disso, a equipe carioca soma 51 pontos, seis a mais que o Tricolor Paulista, restando cinco rodadas para o fim. O time está um ponto do Botafogo e a dois do Bahia, quinto e sexto colocados respectivamente e segue de olho no G5.