Fluminense precisa de simples combinação para se garantir na Libertadores

Time comandado por Luís Zubeldía pode confirmar vaga na próxima edição do torneio com mais duas vitórias; entenda o cenário
O sonho da vaga para Libertadores de 2026 está muito próximo para o Fluminense. Com 51 pontos, na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem chance de garantir a vaga para a competição do ano que vem caso vença dois jogos. A derrota do Atlético-MG para o Bragantino no último domingo (16) ajudou aos cariocas não situação.

Com a derrota, o Fluminense pode se garantir nas fases prévias do torneio continental com duas vitórias. No entanto, uma delas terá que acontecer no confronto direto contra o São Paulo, às 20h30, no dia 27 de novembro, no Maracanã, pela 36ª rodada rodada do Campeonato Brasileiro.

Se vencer o São Paulo e qualquer um dos outros quatro jogos (Flamengo, Palmeiras, Grêmio ou Bahia), a equipe tricolor chegaria a 57 pontos e 17 vitórias. Do outro lado, a equipe paulista, mesmo vencendo as outras quatro partidas, só poderia chegar aos mesmos 57, mas com 16 vitórias.

O Bragantino também aparece na briga por vaga na Libertadores. Entretanto, o Massa Bruta precisaria vencer todos os quatro jogos e tirar uma diferença de saldo de 11 gols. Além disso, teria que torcer para o Flu não fazer mais do que seis pontos nos 15 que ainda disputa.

Por fim, o foco principal do Fluminense seria terminar o Brasileirão entre os cinco primeiros, que garante vaga direta para competição continental. A sexta colocação, no entanto, também pode garantir classificação graças à Copa do Brasil. Mas caso termine entre os seis primeiros e conseguir avançar para a final da Copa do Brasil, o Flu se garante na fase de grupos mesmo se não conquistar a taça.

