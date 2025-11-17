Fluminense deseja manter Thiago Silva até o fim de 2026

O Fluminense tenta esticar a permanência de Thiago Silva, que é alvo do Milan para próxima temporada. No entanto, o Tricolor já começa a se movimentar nos bastidores e busca manter o capitão de 41 anos até o fim da temporada de 2026, de acordo com o “ge”. O zagueiro, entretanto, tem contrato até 30 de junho de 2026.

Ainda não houve contato direto para falar sobre o tema. Caso não seja possível, o Fluminense respeitará o contrato acordado com o defensor. A ideia do Tricolor era ter o zagueiro durante toda a temporada e possível reta final de Libertadores, caso avance ao longo do ano.