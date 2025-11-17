Flamengo disponibilizará telões no Maracanã para final da Libertadores

Venda de ingressos para assistir à decisão contra o Palmeiras começa nesta terça-feira (18/11); saiba os preços e como comprar

Este primeiro dia de venda contempla apenas sócios da categoria Nação Maraca 1 (1 estrela). Dessa forma, tais torcedores podem adquirir ingresso a partir das 14h (de Brasília). Depois, na quarta (19/11), os sócios do Nação Maraca 2 (2 estrelas) começam às 10h, enquanto o Nação Maraca (1 estrela) abre às 16h.

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (17/11) que o Maracanã estará funcionando no dia da final da Libertadores, contra o Palmeiras, marcada para 29 de novembro. Assim, os torcedores poderão adquirir ingresso para o evento, que contará com diversos telões, a partir desta terça-feira (18/11).

Na sexta (21/11), é a vez do Nação Maraca 2 e Nação Maraca 3 (1 estrela), a partir das 10h. Nação Maraca 3 consegue adquirir as entradas a partir das 16h. No sábado, enfim, abre a venda para o público geral, a partir das 10h. As vendas vão até às 18h do dia do jogo.

Os valores variam de R$ 25 a R$ 180, sendo o mais barato para o Nação Maraca 1 (norte) e o mais caro para o público geral (oeste inferior). Há também, claro, o serviço Espaço Fla+ (ingressos a R$ 200) e o Maracanã Mais (de R$ 206,25 a R$ 600).

O Flamengo também anunciou que os torcedores que adquirirem os ingressos para o setor oeste inferior e Maracanã Mais deverão assistir ao jogo sentados. A partir será às 18h no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.