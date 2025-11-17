Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo disponibilizará telões no Maracanã para final da Libertadores

Venda de ingressos para assistir à decisão contra o Palmeiras começa nesta terça-feira (18/11); saiba os preços e como comprar
O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (17/11) que o Maracanã estará funcionando no dia da final da Libertadores, contra o Palmeiras, marcada para 29 de novembro. Assim, os torcedores poderão adquirir ingresso para o evento, que contará com diversos telões, a partir desta terça-feira (18/11).

Este primeiro dia de venda contempla apenas sócios da categoria Nação Maraca 1 (1 estrela). Dessa forma, tais torcedores podem adquirir ingresso a partir das 14h (de Brasília). Depois, na quarta (19/11), os sócios do Nação Maraca 2 (2 estrelas) começam às 10h, enquanto o Nação Maraca (1 estrela) abre às 16h.

LEIA MAIS: Danilo, do Flamengo, é anunciado como colunista: “Atleta, empreendedor e comunicador”

Na sexta (21/11), é a vez do Nação Maraca 2 e Nação Maraca 3 (1 estrela), a partir das 10h. Nação Maraca 3 consegue adquirir as entradas a partir das 16h. No sábado, enfim, abre a venda para o público geral, a partir das 10h. As vendas vão até às 18h do dia do jogo.

Os valores variam de R$ 25 a R$ 180, sendo o mais barato para o Nação Maraca 1 (norte) e o mais caro para o público geral (oeste inferior). Há também, claro, o serviço Espaço Fla+ (ingressos a R$ 200) e o Maracanã Mais (de R$ 206,25 a R$ 600).

O Flamengo também anunciou que os torcedores que adquirirem os ingressos para o setor oeste inferior e Maracanã Mais deverão assistir ao jogo sentados. A partir será às 18h no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

