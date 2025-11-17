Felipão seguirá no Grêmio após mudança de gestão

Em resumo, Felipão deve seguir com funções parecidas com as que tem hoje em dia, na sob a gestão de Alberto Guerra. O ídolo tricolor acompanha a rotina do elenco principal, além das partidas realizadas em Porto Alegre.

Apesar de ainda estar iniciando a transição entre as duas gestões do Grêmio , o futuro presidente do clube já teve uma definição importante. Nesta segunda-feira, Odorico Roman confirmou que Luiz Felipe Scolari seguirá no cargo de coordenador técnico para a próxima temporada. A informação foi divulgada pela “GZH”.

No entanto, a principal função de Felipão tem sido a integração entre as categorias de base e o elenco profissional do Grêmio. O coordenador técnico acompanha jogos das categorias inferiores e auxilia na transição desses jogadores.

Além disso, Felipão também auxilia a direção do clube em relação a contratações de jogadores e renovações de acordos com atletas. Multicampeão pelo Grêmio como técnico nos anos 1990, Luiz Felipe Scolari voltou ao clube em abril deste ano para exercer esta nova função.

Felipão deve auxiliar com futuro técnico do Grêmio

Agora confirmado para a próxima temporada no Grêmio, sob a nova gestão, Felipão já tem uma missão importante pela frente: auxiliar Odorico Roman na definição sobre o futuro de Mano Menezes. Afinal, o treinador tem contrato com o Tricolor até o fim de 2025.

O treinador é bem avaliado por Odorico e pessoas que estarão na gestão do futebol do clube a partir da próxima temporada. Mas Felipão também deve opinar sobre a permanência ou não do treinador para 2026. Scolari também deve ajudar na transições do departamento de futebol, que será praticamente todo trocado a partir de dezembro.