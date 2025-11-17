Fagner e Matheus Henrique treinam com o grupo e podem reforçar o Cruzeiro

Recuperado de fraturas, a dupla participou de todo o treinamento do Cruzeiro, na manhã desta segunda (17), na Toca da Raposa

Nos últimos dias, Fagner e Matheus Henrique já faziam trabalhos no gramado da Toca da Raposa. Além disso, chegaram a participar de atividades com o elenco celeste, mas de forma parcial.

O Cruzeiro terá dois reforços para a reta final da temporada. Nesta segunda-feira (17), o lateral-direito Fagner e o volante Matheus Henrique avançaram na recuperação das respectivas lesões e ficaram perto de voltar aos jogos da Raposa. Afinal, a dupla participou pela primeira vez do treino de forma integral com os demais companheiros.

No entanto, nesta segunda, a dupla realizou o treinamento de forma integral com os demais jogadores do Cruzeiro. Dessa forma, voltam a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

As situações de Fagner e Matheus Henrique no Cruzeiro

Em resumo, Fagner não entra em campo pelo Cruzeiro desde 30 de julho. Naquele dia, o lateral-direito sofreu uma fratura na fíbula da perna de direita durante o jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil.

Desde então, William voltou a assumir a titularidade da lateral-direita. Além disso, o Cruzeiro também contratou o jovem Kauã Moraes, do Athletico-PR. Dessa forma, Fagner perdeu espaço e, pela idade, tem futuro indefinido na Raposa. Afinal, ele tem contrato com o clube até o fim de 2025.

Assim como Fagner, Matheus Henrique também sofreu uma fratura. Mas na costela. O caso aconteceu na partida contra o Sport, no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. O volante, que conviveu com problemas físicos durante a temporada, também vai precisar brigar por espaço no elenco celeste.