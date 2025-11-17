Espanha x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragem

Espanha x Turquia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam na 6ª e última rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (18), a Espanha recebe a Turquia às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª e última rodada do Grupo E. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Espanha
A Espanha tem a melhor campanha do Grupo E, com 100% de aproveitamento. Ao todo, foram cinco vitórias em cinco jogos, nenhum gol sofrido e a seleção espanhola está com a classificação encaminhada. Com três pontos de vantagem sobre a Turquia, somente uma vitória por sete gols de diferença pode tirar a vaga dos espanhóis.
Mesmo assim, a expectativa é que o técnico Luis de la Fuente escale o time com força máxima em Sevilha. A baixa mais sentida no time espanhol fica por conta de Lamine Yamal, cortado da seleção para seguir um tratamento no Barcelona.
Como chega a Turquia
A Turquia também faz uma boa campanha nas Eliminatórias, mas não foi o suficiente para chegar nesta última rodada na liderança do grupo. Isto porque os turcos estão na segunda posição com 12 pontos, três a menos que a Espanha. Além disso, a única maneira da equipe conquistar a vaga direta na Copa seria com uma vitória por 7 a 0, em Sevilha.
Mesmo assim, a Turquia está garantida na repescagem e, mesmo que não consiga o resultado nesta terça-feira, poderá brigar por uma vaga no Mundial.
ESPANHA X TURQUIA
6ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: terça-feira, 18/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Estádio La Cartuja, em Sevilha.
ESPANHA: Simón, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, Torres, Baena, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
TURQUIA: Çalar, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Ozcan, Kokçu, Guler, Aydin, Yildiz, Kerem Aktürkoğlu. Técnico: Vincenzo Montella.
Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha).
Auxiliares: Robert Kempter (Alemanha) e Christian Dietz (Alemanha).
VAR: Bastian Dankert (Alemanha).