Escócia x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

Escócia x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em confronto direto na 6ª e última rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Escócia e Dinamarca se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela 6ª rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola no Hampden Park, em Glasgow, no confronto direto por uma vaga no Mundial. Somente os líderes de cada chave avançam direto, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Escócia
A Escócia é vice-líder do Grupo C, com 10 pontos, somente um atrás da Dinamarca. Uma vitória em casa garante a vaga na Copa do Mundo, algo que o país não conquista desde 1998.
Já um empate ou uma derrota adia a festa, mas mantém o sonho vivo, uma vez que a seleção está ao menos garantida na repescagem.
Como chega a Dinamarca
Por outro lado, a Dinamarca chega um pouco mais pressionada para o confronto desta terça-feira e precisa ao menos segurar o empate fora de casa para buscar a classificação. A equipe é a líder da chave com 11 pontos, mas vem de um empate diante de Belarus, em Copenhague, por 2 a 2.
ESCÓCIA X DINAMARCA
6ª rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: terça-feira, 18/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Hampden Park, em Glasgow
ESCÓCIA: Gordon; Hickey, Souttar, Hanley e Robertson; McLean e McGinn; Christie, McTominay e Doak; Che Adams. Técnico: Steve Clarke.
DINAMARCA: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard e Dorgu; Isaksen, Hojberg, Norgaard e Damsgaard; Eriksen; Wind. Técnico: Brian Riemer.
Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia).
Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia).
VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).
