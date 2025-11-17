Em triênio, Fifa destina R$ 2,7 bi em incentivos a clubes formadores

Em triênio, Fifa destina R$ 2,7 bi em incentivos a clubes formadoresCriada em 2023, Câmara de Compensação da entidade garante mecanismo de solidariedade. Saiba mais detalhes!
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou, em suas redes sociais, o aniversário de três anos da Câmara de Compensação. A entidade máxima do futebol internacional criou o órgão regulador para garantir transparência nas negociações envolvendo clubes e jogadores. Mas o organismo também tem outras responsabilidades importantes, como, por exemplo, o pagamento aos clubes formadores. Verba seja pela indenização de formação ou mecanismo de solidariedade. Esta, aliás, foi o principal foco da Câmara neste triênio.
“Três anos depois, podemos afirmar com orgulho que a Câmara de Compensação da Fifa destinou 520 milhões de dólares (R$ 2,7 bilhões) em incentivos para formação a 7.500 clubes em mais de 120 Associações Membro da Fifa, dos quais mais de 400 milhões de dólares (R$ 2,1 bi) foram pagos”, ilustrou o mandatário.
Infantino, em seguida, destacou o papel da Fifa para os clubes que não dispõem de tantos recursos e não estão no futebol da elite de seus países.
“Esses valores representam mais de o triplo do montante que a Fifa pafgou antes da criação da Câmara de Compensação. Ou seja, quase 60% do total dos pagamentos foram para clubes de divisões inferiores, bem como por clubes amadores.
