Em transferência, Robinho deixa presídio em Tremembé e vai para Limeira

Mudança de prisão ocorre após pedido da defesa do ex-atacante. Ele estava na cadeia em Tremembé desde março do ano passado / Crédito: Jogada 10

Robinho cumprirá o restante da sua pena depois da condenação por estupro na Itália em outra prisão, pois houve a sua transferência para Limeira, cidade do interior de São Paulo ,após a saída da penitenciária “P2” de Tremembé na manhã desta segunda-feira (17). Assim, o ex-atacante passa por uma mudança de cadeia depois de quase um ano e oito meses. Afinal, ele chegou ao “presídio dos famosos” em março do ano passado. A troca para o Centro de Ressocialização de Limeira se concretizou após pedido da defesa do ex-jogador, segundo comunicado da Secretaria de Administração Penitenciária. No final de outubro, a solicitação dos representantes jurídicos de Robinho para mudar de cadeia no Estado de São Paulo foi rejeitada pela Justiça.

Na oportunidade, a entidade magistral argumentou que o pedido precisava ser entregue diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária. Os advogados do ex-atacante de Santos, Real Madrid e Milan conserva comportamento disciplinar. No caso, sem comprovações de que haja atos de indisciplina e que tem apenas uma punição em seu histórico criminal. Ou seja, se configura como réu primário. Por fim, sugeriu três possíveis cadeias, uma delas em Bragança Paulista, outra em Rio Claro e Limeira, que foi a escolha da Secretaria. Argumentações para transferência de Robinho De acordo com o “g1”, uma das razões que a defesa de Robinho pediu a mudança de penitenciária foi uma suposta desativação da P2 de Tremembé. Neste caso, o suposto novo destino será Potim. Os representantes jurídicos do ex-jogador apontam que a transferência para Limeira favoreceria a se encaixar em “um ambiente mais compatível com o perfil dele e que favoreça a ressocialização, com oportunidades de estudo e trabalho”.