Ederson exalta impacto de Ancelotti: ”A Seleção precisava de um técnico à altura”

Goleiro destaca evolução coletiva do Brasil sob comando do italiano e celebra retorno após um ano sem atuar como titular / Crédito: Jogada 10

A poucos meses de disputar sua terceira Copa do Mundo, Ederson vê a Seleção Brasileira em um momento de afirmação. Para o goleiro, a chegada de Carlo Ancelotti mudou o patamar da equipe e representa um passo importante rumo a um ciclo mais vencedor. Convocado por Ramón Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior ao longo dos últimos anos, o jogador não esconde que enxerga o italiano em um nível superior em relação aos antecessores. “Desde a chegada do Ancelotti foi muito positivo para a Seleção Brasileira. A seleção precisava de um treinador com um nome grande, um nome que estivesse à altura da seleção brasileira, o Ancelotti é esse cara. Não vamos discutir o quanto ele é vitorioso na Europa, quando você tem um treinador como o Ancelotti é um bom caminho andado para o sucesso”, afirmou o goleiro.

Ederson retomou a titularidade na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no último sábado (15/11), em Londres. A partida marcou seu retorno ao gol da Seleção após um ano, já que a última atuação havia sido contra o Uruguai, em novembro de 2024. Ele destacou a evolução do time tanto com bola quanto sem bola, ressaltando a organização e a intensidade da equipe. “É muito importante você ver uma equipe mais sólida, melhor na hora da pressão, quando pressiona pressionam os 11. Defendem os 11, atacam os 11, mas já ataca se posicionando para evitar contra-ataque ou jogada de perigo do adversário”, avaliou. Ederson vê Seleção Brasileira em evolução Sob o comando do treinador italiano, o Brasil soma sete partidas e saiu de campo sem sofrer gols em cinco delas. As exceções foram os tropeços diante de Bolívia e Japão. Contudo, sobre sua atuação contra Senegal, Ederson fez um balanço positivo. “Foi um bom jogo, tirando um pequeno resvalo no segundo tempo, em que quase saiu o gol. Mas no contexto geral foi um bom jogo, tranquilo. Vale frisar que é bom estar de volta depois de lesões, num período próximo da Copa do Mundo, poder jogar 90 minutos com a Seleção foi muito bom”, disse.