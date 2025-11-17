De restaurante a quiosque: Léo Pereira e Karoline Lima são flagrados novamente juntos

Casal anunciou o término em setembro, após quase dois anos juntos, mas registros e movimentações recentes indicam reconciliação / Crédito: Jogada 10

Um flagra no horário de almoço do quiosque Reserva 11, na Barra da Tijuca, intensificou ainda mais os rumores de reconciliação entre Léo Pereira e Karoline Lima. No registro feito na tarde do último domingo (16), o ex-casal aparece compartilhando novamente de um momento mais reservado juntos. Desta vez, porém, amigos na mesa.

Flagrantes como este compartilhado pelo perfil Gossip do Dia não são inéditos: em outubro, internautas publicaram registros dos pombinhos em um almoço no Rio, também na Barra da Tijuca. Desde então, surgiram outros indícios que seguidores interpretaram como sinais de reaproximação. Um desses chamou atenção dos mais vigilantes, que notaram, em uma das publicações recentes, Karoline usando um colar de brilhantes em formato de coração. Detalhe suficiente para praticamente oficializar as convicções das fãs do casal Karolino — como ficaram conhecidos, especialmente entre torcedores do Flamengo. “Ganhou o colar no jantar, Karoline. Chegou sem, depois colocou e ainda fez vídeo. Já pode postar foto com o Karolino logo”, disse uma seguidora. O ex-casal também coleciona flagras em saídas noturnas, como mencionado pela internauta.

Término confirmado O casal oficializou a separação, por meio da assessoria de Karoline, no fim de setembro, após cerca de dois anos juntos. Lima apagou fotos com o zagueiro rubro-negro e depois confirmou o término à revista Quem. Rumores por trás do motivo para separação viralizaram à época, mas nunca foi esclarecido. Bem como tem viralizado a possível reconciliação, aliás. A notícia recente que os dois teriam negociado termos para retomar o namoro repercutiu tanto, que a advogada de Karoline, Gabriella Garcia, precisou se manifestar nas redes. “[…] Não tem nada real. Ridícula e degradante [a matéria]. Não acreditem nisso, gente”, esclareceu.