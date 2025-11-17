Cuello avança em recuperação no Atlético e inicia corridas no gramado

O Atlético iniciou sua preparação para a decisão da Copa Sul-Americana. O time, afinal, se reapresentou nesta segunda-feira (17/11) na Cidade do Galo. A atividade, portanto, marcou o início da semana mais importante do ano. O elenco teve uma novidade importante no departamento médico. O atacante Tomás Cuello avançou em sua recuperação. Segundo informou a assessoria do clube, os médicos liberaram o argentino para realizar corridas lineares progressivas no gramado. Este é o primeiro passo da transição física, embora ele ainda siga monitorado de perto pela preparação física.

O atacante completa 56 dias de recuperação. Ele passou por uma cirurgia complexa para corrigir uma fratura na fíbula, associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O argentino, aliás, se lesionou sozinho. O lance ocorreu ainda no primeiro tempo do empate com o Bolívar, em La Paz, pelas quartas de final da Sul-Americana. Sua ausência foi, portanto, um baque grande para o time na época.