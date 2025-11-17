Cuello avança em recuperação no Atlético e inicia corridas no gramado

Cuello avança em recuperação no Atlético e inicia corridas no gramadoAtacante argentino começa transição física 56 dias após cirurgia; time inicia preparação focada na final da Sul-Americana
O Atlético iniciou sua preparação para a decisão da Copa Sul-Americana. O time, afinal, se reapresentou nesta segunda-feira (17/11) na Cidade do Galo. A atividade, portanto, marcou o início da semana mais importante do ano. O elenco teve uma novidade importante no departamento médico. O atacante Tomás Cuello avançou em sua recuperação. Segundo informou a assessoria do clube, os médicos liberaram o argentino para realizar corridas lineares progressivas no gramado. Este é o primeiro passo da transição física, embora ele ainda siga monitorado de perto pela preparação física.
O atacante completa 56 dias de recuperação. Ele passou por uma cirurgia complexa para corrigir uma fratura na fíbula, associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O argentino, aliás, se lesionou sozinho. O lance ocorreu ainda no primeiro tempo do empate com o Bolívar, em La Paz, pelas quartas de final da Sul-Americana. Sua ausência foi, portanto, um baque grande para o time na época.
Cuello custo caro aos cofres atleticanos
O Atlético, afinal, investiu alto no atacante. O clube pagou 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões na época) pelo jogador em janeiro. O contrato dele é de quatro temporadas. Antes da lesão, Cuello era uma peça importante no esquema de Sampaoli. Ele disputou 40 partidas na temporada, com seis gols e seis assistências. Sua evolução anima os bastidores, embora seu retorno vise apenas a próxima temporada.
A recuperação de Cuello, no entanto, não visa a final da Sul-Americana. O foco do time, agora, é 100% no Lanús. O Atlético treina na Cidade do Galo na terça (18/11) e na quarta (19/11). A delegação, então, embarca para Assunção na quarta à tarde. O time ainda treinará na capital paraguaia, no estádio do Libertad, na quinta (20/11) e sexta (21/11). A grande decisão contra os argentinos ocorre no sábado (22/11), às 17h, no Estádio Defensores del Chaco.
