Cruzeiro terá “reforço” da Seleção, mas perde três titulares contra o Juventude

Cruzeiro terá “reforço” da Seleção, mas perde três titulares contra o JuventudeFabrício Bruno viaja em voo de Leila Pereira e se apresenta em Caxias; Christian, Arroyo e Matheus Pereira estão suspensos
O Cruzeiro montou uma operação de guerra para contar com seu principal zagueiro na 34ª rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (20/11), às 16h, em Caxias do Sul. O zagueiro Fabrício Bruno, afinal, está neste momento na Europa com a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça (18/11). Logo depois do jogo, o defensor embarca em um voo fretado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que trará outros selecionáveis de volta ao Brasil.
A logística, portanto, será complexa. Isso porque Fabrício Bruno não passará por Belo Horizonte. A assessoria do Cruzeiro informou que o zagueiro se apresentará diretamente em Caxias do Sul na quarta-feira (19/11), juntando-se ao restante da delegação. A tendência é que ele seja titular. Contudo, se o jogador não apresentar condições físicas ideais após a longa viagem, o técnico Leonardo Jardim deve escalar Jonathan Jesus ao lado de Villalba.
Cruzeiro tem três desfalques
A presença de Fabrício Bruno é crucial, pois Jardim já tem três desfalques certos para a partida. O volante Christian e os meias Keny Arroyo e Matheus Pereira receberam o terceiro cartão amarelo no empate contra o Fluminense. Desse modo, todos cumprem suspensão automática. O treinador, portanto, usará os dois treinos restantes na Toca da Raposa para definir os substitutos. Eduardo, Sinisterra e Gabigol são os candidatos mais prováveis para assumir as vagas.
O departamento médico, aliás, também segue com pacientes importantes. Fagner (fratura na fíbula) e Matheus Henrique (fratura na costela) participaram apenas parcialmente das atividades com o grupo nesta segunda-feira (17/11). A comissão técnica, portanto, projeta o retorno da dupla apenas para o jogo contra o Ceará, no dia 29.
O Cruzeiro ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 64 pontos, e defende uma vantagem de 12 pontos para o primeiro time fora do G-5.