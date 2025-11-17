Cruzeiro terá “reforço” da Seleção, mas perde três titulares contra o Juventude

Fabrício Bruno viaja em voo de Leila Pereira e se apresenta em Caxias; Christian, Arroyo e Matheus Pereira estão suspensos / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro montou uma operação de guerra para contar com seu principal zagueiro na 34ª rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (20/11), às 16h, em Caxias do Sul. O zagueiro Fabrício Bruno, afinal, está neste momento na Europa com a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Tunísia, nesta terça (18/11). Logo depois do jogo, o defensor embarca em um voo fretado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que trará outros selecionáveis de volta ao Brasil. A logística, portanto, será complexa. Isso porque Fabrício Bruno não passará por Belo Horizonte. A assessoria do Cruzeiro informou que o zagueiro se apresentará diretamente em Caxias do Sul na quarta-feira (19/11), juntando-se ao restante da delegação. A tendência é que ele seja titular. Contudo, se o jogador não apresentar condições físicas ideais após a longa viagem, o técnico Leonardo Jardim deve escalar Jonathan Jesus ao lado de Villalba.