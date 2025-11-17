Costa Rica x Honduras: onde assistir, escalações e arbitragem

Ticos e Bicolores chegam de derrotas dolorosas na última rodada e fazem um confronto direto para disputar a Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Um clássi centro-americano com gosto de decisão. Na noite desta terça-feira (18), Costa Rica e Honduras se enfrentam pela última rodada da terceira fase das Eliminatórias da Concacaf, em San Juán, às 22 horas, horário de Brasília. As duas seleções chegam com chance de classificação no Grupo C. Os hondurenhos lideram o grupo, com oito pontos, e precisam vencer e ficar de olho de o Haiti não superar a diferença no saldo de gols, que é de dois gols. Já os Ticos estão em terceiro, com seis pontos, e precisam vencer o seu jogo e torcer por uma derrota haitiana. Além disso, os costarriquenhos tem a chance de ir à repescagem, caso os Grenadiers façam sua parte, precisando vencer e torcer por derrotas de Panamá e Suriname.

Onde assistir A partida terá transmissão no Brasil pelo canal do YouTube GOAT. Como chega a Costa Rica Presente nas últimas três Copas do Mundo, os Ticos tentam evitar a tragédia que seria uma eliminação da edição de 2026. Os costarriquenhos só venceram uma partida até aqui na terceira fase e não dependem só de si para disputar o Mundial. Para o jogo decisivo, Miguel Herrera não poderá contar com o atacante Alonso Martínez, cortado por lesão. Como chega Honduras Com uma grande frustração pela derrota na última rodada, os hondurenhos tentam se recompor. Os bicolores poderiam estar muito mais próximos da vaga se não tivessem perdido para a Nicarágua. Para o confronto direto, Reinaldo Rueda deve ter duas alterações no time, com a entrada de Marcelo Santos na defesa e Jorge Álvarez no meio de campo. COSTA RICA X HONDURAS Eliminatórias da CONCACAF – 3ª fase – Grupo C – 6ª rodada

Data e horário: 18/11/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional da Costa Rica, San José (CRC)

COSTA RICA: Navas; Quiróz, Juan Pablo Vargas, Waston, Gamboa e Calvo; Murillo, Borges, Alcócer e Kenneth Vargas; Ugalde. Técnico: Miguel Herrera.

HONDURAS: Menjivar; Rosales, Vega, Marcelo Santos e Najar; Arriaga, Alexy Vega, Alvaréz e Palma; Quioto. Técnico: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

VAR: Gabriel Ortiz (POR)