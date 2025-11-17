Corinthians mira reta final do Brasileiro como laboratório para semi da Copa do Brasil

Comissão técnica ajusta prioridades, gerencia elenco e busca melhor forma física e técnica dos titulares antes de enfrentar o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians entra na fase decisiva da temporada com foco dividido entre os cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro e a preparação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, marcada para os dias 10 e 14 de dezembro. Depois de três vitórias seguidas que reacenderam o sonho do G7, as duas derrotas recentes esfriaram a arrancada e fizeram a comissão técnica adotar cautela no Brasileirão. A estratégia agora é clara. O Timão precisa fazer boas apresentações, pontuar o máximo possível e utilizar esse período para colocar os principais jogadores nas melhores condições físicas, técnicas e de confiança antes dos duelos eliminatórios.

Um exemplo dessa gestão é Yuri Alberto. Após retornar de cirurgia de hérnia inguinal, o atacante retomou a vaga de Gui Negão, que vinha marcando gols. No entanto, a oscilação de Yuri nas últimas rodadas e suas chances perdidas voltaram a chamar atenção. Para Dorival Júnior, porém, o centroavante precisa de sequência para atingir o auge. Corinthians também busca ter titulares 100% fisicamente A comissão entende que Gui Negão também necessita de minutos, mas, no momento, opta pela experiência do titular. Em paralelo, o clube trabalha na recuperação de peças importantes que recentemente enfrentaram problemas físicos. Como são os casos de Rodrigo Garro, Memphis Depay e André Carrillo, além de monitorar o retorno de atletas que ainda se recuperam. Nesta semana, Vitinho (cirurgia no joelho) e André (entorse no tornozelo) voltaram a treinar com o grupo. Já o volante Raniele iniciou tratamento após lesão no adutor da perna direita, enquanto o goleiro Hugo Souza ainda não retomou atividades por conta de uma pancada na coxa esquerda. Com tantos cenários simultâneos, Dorival reforça que o momento exige foco absoluto no curto prazo.