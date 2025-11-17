Corinthians mira reta final do Brasileiro como laboratório para semi da Copa do Brasil

Corinthians mira reta final do Brasileiro como laboratório para semi da Copa do BrasilComissão técnica ajusta prioridades, gerencia elenco e busca melhor forma física e técnica dos titulares antes de enfrentar o Cruzeiro
O Corinthians entra na fase decisiva da temporada com foco dividido entre os cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro e a preparação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, marcada para os dias 10 e 14 de dezembro. Depois de três vitórias seguidas que reacenderam o sonho do G7, as duas derrotas recentes esfriaram a arrancada e fizeram a comissão técnica adotar cautela no Brasileirão.
A estratégia agora é clara. O Timão precisa fazer boas apresentações, pontuar o máximo possível e utilizar esse período para colocar os principais jogadores nas melhores condições físicas, técnicas e de confiança antes dos duelos eliminatórios.
Um exemplo dessa gestão é Yuri Alberto. Após retornar de cirurgia de hérnia inguinal, o atacante retomou a vaga de Gui Negão, que vinha marcando gols. No entanto, a oscilação de Yuri nas últimas rodadas e suas chances perdidas voltaram a chamar atenção. Para Dorival Júnior, porém, o centroavante precisa de sequência para atingir o auge.
Corinthians também busca ter titulares 100% fisicamente
A comissão entende que Gui Negão também necessita de minutos, mas, no momento, opta pela experiência do titular. Em paralelo, o clube trabalha na recuperação de peças importantes que recentemente enfrentaram problemas físicos. Como são os casos de Rodrigo Garro, Memphis Depay e André Carrillo, além de monitorar o retorno de atletas que ainda se recuperam.
Nesta semana, Vitinho (cirurgia no joelho) e André (entorse no tornozelo) voltaram a treinar com o grupo. Já o volante Raniele iniciou tratamento após lesão no adutor da perna direita, enquanto o goleiro Hugo Souza ainda não retomou atividades por conta de uma pancada na coxa esquerda.
Com tantos cenários simultâneos, Dorival reforça que o momento exige foco absoluto no curto prazo.
“Nós temos que ser realistas. Até dez dias atrás nós estávamos brigando diretamente pelas posições de baixo da tabela. De repente nós conseguimos uma arrancada, estagnada agora nos dois últimos resultados. Não podemos pensar lá na frente, se não pensarmos de imediato. No futebol, você apenas imagina uma situação, mas não tem como tomar decisões aqui atrás imaginando uma situação lá na frente”, afirmou o treinador.
