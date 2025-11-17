Brasil x Tunísia: onde assistir e escalações

Brasil x Tunísia: onde assistir e escalaçõesJogando na Decathlon Arena, em Lille, Seleção Brasileira encerra os trabalhos em 2025 com amistoso diante da Tunísia
Após a convincente vitória sobre Senegal, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (18/11), quando enfrenta a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França. O amistoso internacional representa, dessa forma, a despedida do Brasil para a temporada, com a bola rolando a partir das 16h30 (de Brasília). Vejamos, então, como chegam as seleções para o jogo derradeiro de 2025.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e da GE TV no YouTube.
LEIA MAIS: Ancelotti não garante Neymar na Copa de 2026: ”Ele tem seis meses”
Como chega o Brasil
O técnico Carlo Ancelotti já revelou pelo menos uma mudança em relação à escalação do time que venceu Senegal por 2 a 0, no último sábado (15/11). Afinal, Wesley será titular na lateral direita. Isso ocorre por conta da lesão de Gabriel Magalhães contra os senegaleses, com Éder Militão assumindo a zaga e abrindo espaço para o lateral. Magalhães, aliás, foi cortado da Seleção. Há também dúvida no ataque. O treinador indicou que pode dar oportunidade a Vitor Roque.
“Estamos pensando que podemos fazer algumas mudanças no time para o jogo de amanhã (terça), quero avaliar o treino de hoje, ver como jogadores se recuperaram do jogo de Senegal. Todos os jogadores estão bem, mas infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel (Magalhães). Mas vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra Senegal, foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, qualidade, intensidade”, afirmou em coletiva antes do jogo contra a Tunísia.
Como chega a Tunísia
A Tunísia é uma das seleções classificadas à Copa do Mundo com o melhor aproveitamento em suas Eliminatórias. Isso porque a equipe africana avançou no Grupo H com simplesmente 93,3% dos pontos – nove vitórias e um empate em dez partidas. Além disso, as Águias não sofreram um gol sequer.
E, nesta Data Fifa, a equipe vai para seu terceiro amistoso. No dia 12, empatou em 1 a 1 com a Mauritânia. Depois, na sexta (14/11), bateu a Jordânia por 3 a 2. O técnico Sami Trabelsi não conta com desfalques. Lembrando , aliás, que Brasil e Tunísia se enfrentaram no ciclo pré-copa 2022, com goleada brasileira: 5 a 1.
BRASIL x TUNÍSIA
Amistoso Internacional
Data e horário: 18/11/2025 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
Local: Decathlon Arena, em Lille (FRA)
BRASIL: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo (Vitor Roque). Técnico: Carlo Ancelotti.
TUNÍSIA: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Abdi; Skhiri, Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.
Árbitro: Não divulgado
Assistentes: Não divulgado
VAR: Não divulgado
Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV