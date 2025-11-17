Brasil x Tunísia: onde assistir e escalações

Após a convincente vitória sobre Senegal , a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (18/11), quando enfrenta a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França. O amistoso internacional representa, dessa forma, a despedida do Brasil para a temporada, com a bola rolando a partir das 16h30 (de Brasília). Vejamos, então, como chegam as seleções para o jogo derradeiro de 2025.

Como chega o Brasil

O técnico Carlo Ancelotti já revelou pelo menos uma mudança em relação à escalação do time que venceu Senegal por 2 a 0, no último sábado (15/11). Afinal, Wesley será titular na lateral direita. Isso ocorre por conta da lesão de Gabriel Magalhães contra os senegaleses, com Éder Militão assumindo a zaga e abrindo espaço para o lateral. Magalhães, aliás, foi cortado da Seleção. Há também dúvida no ataque. O treinador indicou que pode dar oportunidade a Vitor Roque.

“Estamos pensando que podemos fazer algumas mudanças no time para o jogo de amanhã (terça), quero avaliar o treino de hoje, ver como jogadores se recuperaram do jogo de Senegal. Todos os jogadores estão bem, mas infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel (Magalhães). Mas vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra Senegal, foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, qualidade, intensidade”, afirmou em coletiva antes do jogo contra a Tunísia.

Como chega a Tunísia

A Tunísia é uma das seleções classificadas à Copa do Mundo com o melhor aproveitamento em suas Eliminatórias. Isso porque a equipe africana avançou no Grupo H com simplesmente 93,3% dos pontos – nove vitórias e um empate em dez partidas. Além disso, as Águias não sofreram um gol sequer.