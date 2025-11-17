Bélgica x Liechtenstein: onde assistir, escalações e arbitragem

Belgas necessitam de vitória para garantir a vaga na Copa e em caso de empate, precisam manter diferença de saldo para Macedônia do Norte / Crédito: Jogada 10

A última rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo-2026 promete fortes emoções. Neste sentido, a Bélgica recebe a lanterna do Grupo J, Liechtenstein, nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Sclessin, na cidade de Liège. Em caso de vitória, os belgas garantem a vaga na próxima edição do Mundial, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, em caso de empate, os Diabos Vermelhos também podem ficar com a classificação mesmo se a Macedônia do Norte vencer País de Gales, fora de casa. Afinal, existe uma boa diferença no saldo de gols antes desta rodada final (15 x 9).

Onde assistir O confronto desta terça-feira (18) terá a transmissão do canal SporTV (TV Fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Como chega a Bélgica Líder do Grupo J, com 15 pontos, os belgas tropeçaram no duelo com o Cazaquistão, visto que ficaram no empate por 1 a 1. Agora, terão que pelo menos empatar para ficar com a vaga na Copa do Mundo. O time comandado pelo técnico Rudi Garcia está invicto nas Eliminatórias, com quatro vitórias e três empates. Além disso, foram 22 gols marcados em sete sofridos. O foco, agora, é garantir a vaga para chegar forte no Mundial e sonhar com o título inédito.

Dessa forma, os belgas têm ausências significativas. Entre elas, estão De Bruyne e Courtois, ambos lesionados. Sels, titular do Nottingham Forest, assume a meta dos Diabos Vermelhos, enquanto Doku segue como destaque na frente. Como chega o Liechtenstein Lanterna do Grupo J sem nenhum ponto conquistado, a seleção se despede das Eliminatórias com uma fraca campanha, bem distante de pelo menos avançar à repescagem. Por fim, com sete derrotas, nenhum gol marcado e 24 gols sofridos, a seleção tenta pelo menos marcar um tento nesta última rodada. BÉLGICA x LIECHTENSTEIN 10ª rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 18/11/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Sclessin, na cidade de Liège (BEL)

BÉLGICA: Sels; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Doku; Openda. Técnico: Rudi Garcia.

LIECHTENSTEIN: Buchel; Meier, Malin, Goppel; N. Hasler, Sele, Luchinger, A. Hasler, Hofer; Pizzi, Salanovic. Técnico: Konrad Funfstuck

Árbitro: Mohammed Al-Hakim (SUE)

Auxiliares: Mehmet Culum(SUE) e Fredrik Klyver (SUE)

VAR: Andrew Dallas (SUE)