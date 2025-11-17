Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona anuncia nova data de reinauguração do Camp Nou

Clube catalão informa que voltará a jogar no estádio no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol
O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (17), uma nova data para a reinauguração oficial, porém ainda incompleta, do Camp Nou. Assim, o clube catalão informou que o jogo do próximo fim de semana contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, será no estádio.

“Nós sonhamos com o retorno. Agora o viveremos. Voltamos para casa. Voltaremos para o Spotify Camp Nou”, publicou o clube, nas redes sociais.

Na última semana, o time profissional realizou um treinamento aberto à torcida no estádio, dia sete de novembro. Desde então, os torcedores convivem com a expectativa da reabertura do local, que passou por obras.

