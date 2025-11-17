Barcelona anuncia nova data de reinauguração do Camp Nou

Clube catalão informa que voltará a jogar no estádio no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (17), uma nova data para a reinauguração oficial, porém ainda incompleta, do Camp Nou. Assim, o clube catalão informou que o jogo do próximo fim de semana contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, será no estádio.