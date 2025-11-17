Barcelona anuncia nova data de reinauguração do Camp Nou

Barcelona anuncia nova data de reinauguração do Camp NouClube catalão informa que voltará a jogar no estádio no próximo sábado, contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol
O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira (17), uma nova data para a reinauguração oficial, porém ainda incompleta, do Camp Nou. Assim, o clube catalão informou que o jogo do próximo fim de semana contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, será no estádio.
“Nós sonhamos com o retorno. Agora o viveremos. Voltamos para casa. Voltaremos para o Spotify Camp Nou”, publicou o clube, nas redes sociais.
Na última semana, o time profissional realizou um treinamento aberto à torcida no estádio, dia sete de novembro. Desde então, os torcedores convivem com a expectativa da reabertura do local, que passou por obras.
We've dreamed about the return. Now, it's here.
We’re back home. Back at Spotify Camp Nou
