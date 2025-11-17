Áustria x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

Áustria x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em confronto direto por uma vaga na Copa do Mundo 2026; austríacos contam com a vantagem do empate
Áustria e Bósnia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A bola rola no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, no confronto direto por uma vaga direta no Mundial. Somente os líderes de cada chave avançam direto, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Em triênio, Fifa destina R$ 2,7 bi em incentivos a clubes formadores
Como chega a Áustria
A Áustria é a líder isolada do Grupo H com 18 pontos e conta com a vantagem do empate para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. No entanto, a vantagem para a vice-líder Bósnia é de dois pontos e a seleção austríaca terá que disputar a repescagem em caso de derrota em casa.
Os austríacos vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Chipre e têm somente uma derrota nas Eliminatórias, para a Romênia, por 1 a 0.
Como chega a Bósnia
Por outro lado, a Bósnia vai para o tudo ou nada em Viena e precisa vencer para buscar a classificação direta para a Copa do Mundo. A seleção é a vice-líder do Grupo H com 16 pontos e já está pelo menos garantida na repescagem para o Mundial.
A campanha da Bósnia é positiva e o time também sofreu apenas uma derrota nesta edição das Eliminatórias, justamente contra a Áustria, em casa, por 2 a 1.
ÁUSTRIA X BÓSNIA
10ª rodada do Grupo H das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: terça-feira, 18/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Ernst-Happel-Stadion, em Viena.
ÁUSTRIA: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Schlager; Laimer, Selwald, Baumgartner; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.
BÓSNIA: Vasilij; Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Kolasinac; Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic; Tabakovic, Memic, Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
Auxiliares: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal).
VAR: Tiago Martins (Portugal).