Atlético define programação até a final da Copa Sul-Americana

Atlético define programação até a final da Copa Sul-AmericanaApós reapresentação nesta segunda-feira, o Atlético divulgou a agenda de treinos até a decisão da Sul-Americana, no sábado, contra o Lanús
Após a derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou na tarde desta segunda-feira (17). Na Cidade do Galo, o grupo iniciou os trabalhos de olho na final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (22), às 17h (horário de Brasília), contra o Lanús, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
O Atlético, inclusive, divulgou a programação da semana mais importante do clube nesta temporada. Em resumo, o elenco alvinegro vai treinar em Belo Horizonte até quarta-feira. Então, no mesmo dia, embarca para Assunção no período da tarde, às 15h.
Já em solo paraguaio, o grupo de Jorge Sampaoli fará dois treinos no Estádio Tigo La Huerta, do Libertad. O primeiro será na quinta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília). Na sexta (21), a atividade acontece às 10h.
O Atlético, inclusive, também já tem a programação para depois da final contra o Lanús. A delegação do Galo retorna para Belo Horizonte no próprio sábado, às 23h50 (horário de Brasília).
Confira a programação do Atlético
Terça-feira – 18/11
Treino – 10h – Cidade do Galo
Quarta-feira – 19/11
Treino – 9h30 – Cidade do Galo
Viagem para Assunção – 15h
Quinta-feira – 20/11
Treino – 15h30 – Estádio Tigo La Huerta
Sexta-feira – 21/11
Treino – 10h – Estádio Tigo La Huerta
Sábado – 22/11
Lanús x Atlético – 17h – Final da Copa Sul-Americana – Estádio Defensores del Chaco
Viagem para Belo Horizonte – 23h50