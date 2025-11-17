Atlético define programação até a final da Copa Sul-Americana

Após reapresentação nesta segunda-feira, o Atlético divulgou a agenda de treinos até a decisão da Sul-Americana, no sábado, contra o Lanús

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou na tarde desta segunda-feira (17). Na Cidade do Galo, o grupo iniciou os trabalhos de olho na final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (22), às 17h (horário de Brasília), contra o Lanús, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Atlético, inclusive, divulgou a programação da semana mais importante do clube nesta temporada. Em resumo, o elenco alvinegro vai treinar em Belo Horizonte até quarta-feira. Então, no mesmo dia, embarca para Assunção no período da tarde, às 15h.