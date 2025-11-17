Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti não garante Neymar na Copa de 2026: ”Ele tem seis meses”

Italiano evita garantir vaga ao camisa 10 no Mundial, cita necessidade de “não cometer erros” e lembra histórico recente de lesões
Neymar voltou ao centro das atenções na entrevista coletiva de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (17/11), em Lille. Questionado novamente sobre a possibilidade de convocar o meia-atacante do Santos para a Copa do Mundo de 2026, o treinador adotou cautela, mas deixou claro que o astro segue entre as opções.

“Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Faltam seis meses para a lista final, e temos que observar ele e outros. Devemos evitar erros na lista definitiva. Ele tem seis meses para jogar ainda. Ele terá tempo para mostrar suas qualidades e sua condição física”, afirmou Ancelotti.

A presença do camisa 10 na Seleção Brasileira é debatida há quase dois anos. Desde a Copa de 2022, Neymar enfrentou uma sequência de lesões graves. A mais impactante ocorreu em outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante jogo pela Seleção. Desde então, não voltou a atuar pelo Brasil.

As dúvidas sobre o condicionamento físico do atacante persistem, e Ancelotti sinalizou que o desempenho nos próximos meses será decisivo. Afinal, a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, acontecerá entre junho e julho do ano que vem, deixando pouco tempo para o jogador recuperar ritmo, confiança e competitividade.

Assim, Neymar tenta reencontrar sequência em meio à expectativa do país e ao olhar minucioso da comissão técnica da Seleção. Contudo, sabe que precisa engatar um período com boas atuações para voltar a performar com a Canarinho.

