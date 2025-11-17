Ancelotti confirma Wesley como titular do Brasil contra a Tunísia

Com a alteração, o treinador opta por reorganizar a defesa. Assim, Éder Militão deixa a lateral e volta à sua posição de origem, formando a dupla de zaga com Marquinhos. Apesar do ajuste, o italiano mantém a ideia de preservar a estrutura da equipe.

A Seleção Brasileira terá uma mudança certa para o amistoso desta terça-feira (18/11), contra a Tunísia, em Lille. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o lateral-direito Wesley foi o escolhido para iniciar a partida, substituindo o zagueiro Gabriel Magalhães, que sofreu lesão na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no sábado (15/11).

“Estamos pensando que podemos fazer algumas mudanças no time para o jogo de amanhã, quero avaliar o treino de hoje, ver como jogadores se recuperaram do jogo de Senegal. Todos os jogadores estão bem. Infelizmente, tivemos a lesão de Gabriel, vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Queremos fazer um bom jogo, seguir na mesma dinâmica do jogo contra Senegal, foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, qualidade, intensidade. Queremos repetir o mesmo jogo com a mesma qualidade”, afirmou o italiano.

O duelo contra a Tunísia, às 16h30, na Decathlon Arena, marca a despedida da Seleção em 2025. Assim, o Brasil encerrará o ano tentando confirmar a evolução apresentada nos últimos compromissos e consolidar o padrão tático adotado por Ancelotti.

Por fim, a partir de 2026, a equipe volta a campo em março, quando enfrentará França e Croácia nos Estados Unidos, em mais uma etapa da preparação para a Copa do Mundo.