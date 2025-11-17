Ancelotti admite chance de seguir no Brasil após a Copa e brinca: “Pode ser mais caro”

Técnico elogia ambiente na Seleção, diz estar aberto a permanecer após 2026 e reforça compromisso com evolução estrutural do futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti ainda tem vínculo com a Seleção Brasileira até o meio de 2026, mas admite que pode estender sua permanência para mais um ciclo de Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (17/11), em Lille, o treinador italiano afirmou estar confortável no comando da equipe e sinalizou que uma renovação dependerá apenas de uma decisão em comum acordo com a CBF. “Não conversamos, mas é possível, sim. Me sinto muito bem aqui, não tenho outras ideias que não seja a do momento com o Brasil. Para seguir, temos que querer os dois, a CBF e eu”, afirmou.

Sem esconder o bom humor, Ancelotti brincou sobre o impacto de um eventual título mundial nas negociações. “Não temos pressa para fazer, mas se a ideia for seguir não tem problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é mais barato e depois pode ser muito mais caro”, disse o italiano. Além de perseguir o hexacampeonato em 2026, o técnico diz estar disposto a ajudar em mudanças estruturais no futebol brasileiro. “Eu posso colaborar com a CBF, que está fazendo algo tentando mudar o calendário e mudar as coisas para melhorar o futebol brasileiro. Estamos falando sobre isso e estou contente de poder ajudar nesta melhoria”, completou Ancelotti.

Assim, a Seleção Brasileira encerra sua agenda de 2025 nesta terça-feira (18/11), às 16h30, contra a Tunísia, em Lille, na França. Outros destaques da coletiva de Ancelotti Intensidade e leitura de jogo “A intensidade no futebol moderno é muito importante, mas não é só isso. Quando a equipe estiver bem posicionada, pode pressionar. Quando não estiver, não vai pressionar, e isso é ter boa leitura da situação.”

Potencial da Seleção

“Concordo com o que disse Marquinhos. Todo o mundo pensa que esse time tem muito potencial. Temos que trabalhar para fazer com que essa ideia seja realidade na Copa.” Neymar na Copa de 2026 “Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Restam seis meses para a lista final. Mas temos que observar ele e os outros para tentar não cometer erros.”