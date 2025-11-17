Alerta na reta final! Fluminense tem nove pendurados para clássico com o Flamengo

Dessa forma, Fábio, Renê, Canobbio, Lima, Santi Moreno, Ignácio, Thiago Santos, Zubeldía e Paulo Henrique Ganso integram a atual lista de atletas que estão com dois cartões. Caso sejam advertidos no Fla-Flu, ficarão de fora do duelo com o Palmeiras no final de semana.

Após a Data Fifa, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) para medir forças com o arquirrival Flamengo, no Maracanã. No entanto, o elenco tricolor terá que ter atenção total no confronto para a sequência do Campeonato Brasileiro, pois oito jogadores e o treinador estão pendurados.

Nesse sentido, o Tricolor poderá contar com o retorno de Martinelli, que estava suspenso no empate, sem gols, com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O camisa 10, por sua vez, está recuperado de uma lesão na panturrilha direita e pode figurar entre os relacionados. A dupla Germán Cano e Manoel segue com problemas físicos e dificilmente estarão em condições de atuar no clássico.

Com o empate com a Raposa, os comandos do técnico Zubeldía abriram uma boa vantagem para o São Paulo, atual oitavo colocado. Diante disso, a equipe carioca soma 51 pontos, seis a mais que o Tricolor Paulista, restando seis rodadas para o fim. O time está um ponto do Botafogo e a dois do Bahia, quinto e sexto colocados respectivamente e segue de olho no G5.

Por fim, caso se mantenha no G7, o Fluminense irá para os playoffs antes da fase de grupos do torneio continental. Entretanto, o elenco está na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, e ainda tem chance de garantir um título nacional em 2025 e a vaga na fase de grupos.