Alemanha atropela Eslováquia e carimba vaga na Copa do Mundo

Goleada por 6 a 0 em Leipzig garante a liderança do Grupo A e a vaga direta dos alemães no Mundial de 2026; Eslováquia segue para repescagem

Tetracampeã do Mundo, a Alemanha vai disputar a Copa de 2026. Em casa, os alemães atropelaram a Eslováquia por 6 a 0 no confronto direto e confirmaram a vaga direta para o Mundial. Woltemade, Gnabry, Sané, duas vezes, Baku e Ouédraogo marcaram os gols na Red Bull Arena, em Leipzig, pela 6ª e última rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias.

Dessa maneira, a Alemanha encerra a sua participação nas Eliminatórias com 15 pontos e a liderança do Grupo A. Por outro lado, a Eslováquia vai disputar a repescagem e ainda sonha com a classificação para a Copa do Mundo.

O jogo

A Alemanha definiu a classificação ainda no primeiro tempo. Mesmo com a vantagem do empate, a equipe da casa foi para o ataque e conseguiu impor uma goleada de 4 a 0 com gols de Woltemade, Gnabry e Sané, duas vezes.

Com a vitória encaminhada, a Alemanha diminuiu o ritmo na segunda etapa, mas seguiu com o controle do jogo. Aos 21 minutos, Baku apareceu como elemento surpresa na área e aproveitou assistência de Gnabry para anotar o quinto dos alemães. O cenário seguiu e o jovem Ouédraogo saiu do banco para confirmar a goleada. O volante estava somente a dois minutos em campo e, aos 33, balançou a rede em sua estreia com a camisa da seleção alemã.