Vídeo: jogadores e torcedores choram com rebaixamento na Argentina

Godoy Cruz empata com o Deportivo Riestra e cai depois de 17 anos na divisão de elite

O Godoy Cruz empatou em 1 a 1 com o Deportivo Riestra, no Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza, neste sábado (15), e foi rebaixado para a Primera Nacional – o equivalente à Segunda Divisão. O resultado encerra uma trajetória de 17 anos consecutivos do clube na elite do futebol argentino. Ao apito final, o estádio foi tomado por uma comoção generalizada que tomou conta de jogadores, comissão técnica e torcedores.

O Riestra abriu o placar aos 19 minutos, quando Benegas aproveitou uma jogada pela direita e finalizou com precisão. No entanto, o Godoy Cruz reagiu rapidamente. Apenas três minutos depois, Andino acertou uma cobrança de falta e devolveu a esperança.

Porém, apesar do empate, o time mendocino precisava da vitória para escapar da zona do rebaixamento pela Tabela Anual, onde terminou como penúltimo colocado. Assim, o segundo tempo trouxe ainda mais tensão. A equipe pressionou, criou oportunidades e empurrou o adversário para o campo defensivo. Contudo, as chances desperdiçadas pesaram, e o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o término da partida, jogadores desabaram no gramado, muitos chorando inconsoláveis, enquanto torcedores — que lotaram as arquibancadas — permaneceram cantando e aplaudindo, em apoio ao clube. Com o rebaixamento consumado, o Godoy Cruz inicia agora um processo de reconstrução. A direção pretende reorganizar o elenco e traçar metas para retornar à primeira divisão o quanto antes.

