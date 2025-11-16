Vídeo! Gustavo Gómez, do Palmeiras, se envolve em briga generalizada em EUA x Paraguai

Vídeo! Gustavo Gómez, do Palmeiras, se envolve em briga generalizada em EUA x ParaguaiLance com zagueiro alviverde deu início a um tumulto coletivo nos acréscimos da derrota paraguaia por 2 a 1 para os norte-americanos
A vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai no Subaru Park, Filadélfia, em amistoso na madrugada deste domingo (16), perdeu o caráter técnico nos minutos finais e terminou em tumulto generalizado. Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez esteve no centro da confusão que ofuscou o triunfo por 2 a 1 dos norte-americanos.
O tumulto teve início quando Gómez tentou cobrar um lateral de forma rápida, mas acabou impedido pelo lateral Alex Freeman. Quase imediatamente, a discussão evoluiu para empurrões e provocações entre os dois. O clima esquentou de vez quando jogadores das duas seleções começaram a se aproximar para tirar satisfações.
O cenário se transformou em uma briga aberta, com registros de trocas de socos em alguns vídeos do momento. Como o duelo não contava com auxílio do VAR, as punições foram limitadas. Apenas Omar Alderete, defensor paraguaio que estava no banco de reservas, acabou expulso pela arbitragem.
Antes do tumulto, os Estados Unidos construíram o placar com gols de Giovanni Reyna e Floarin Balogun. O Paraguai diminuiu com Alex Arce, mas não conseguiu evitar a derrota em solo norte-americano.
Vídeo
The end of USA vs. Paraguay gotDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags