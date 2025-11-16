Vídeo! Gustavo Gómez, do Palmeiras, se envolve em briga generalizada em EUA x Paraguai

Lance com zagueiro alviverde deu início a um tumulto coletivo nos acréscimos da derrota paraguaia por 2 a 1 para os norte-americanos

A vitória dos Estados Unidos sobre o Paraguai no Subaru Park, Filadélfia, em amistoso na madrugada deste domingo (16), perdeu o caráter técnico nos minutos finais e terminou em tumulto generalizado. Zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez esteve no centro da confusão que ofuscou o triunfo por 2 a 1 dos norte-americanos.

O tumulto teve início quando Gómez tentou cobrar um lateral de forma rápida, mas acabou impedido pelo lateral Alex Freeman. Quase imediatamente, a discussão evoluiu para empurrões e provocações entre os dois. O clima esquentou de vez quando jogadores das duas seleções começaram a se aproximar para tirar satisfações.