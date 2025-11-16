Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspenso, Cristiano Ronaldo deixa recado após goleada que garantiu Portugal na Copa

Nas redes, astro posta foto de jogadores e comissão técnica no Estádio do Dragão com a frase: "Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal"
Cristiano Ronaldo cumpriu suspensão após ter sido expulso contra a Irlanda e, assim, não participou da goleada por 9 a 1 sobre a Armênia que assegurou a vaga direta para Portugal na Copa do Mundo de 2026. Mesmo fora de campo neste domingo (16), o astro deixou sua marca fora das quatro linhas.

Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto da equipe e da comissão técnica presentes no Estádio do Dragão contra os armênios e vibrou com a conquista: “Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!”.

Antes da partida, CR7 deixou sua parcela de contribuição aos companheiros com outra mensagem: “Força equipe! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!”.

No outro jogo da chave, a Irlanda derrotou a Hungria de virada fora de casa, terminou em segundo lugar do Grupo F e disputará a repescagem europeia em março de 2026 de olho na fase de grupos do Mundial, que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México.

