Suspenso, Cristiano Ronaldo deixa recado após goleada que garantiu Portugal na Copa

Cristiano Ronaldo cumpriu suspensão após ter sido expulso contra a Irlanda e, assim, não participou da goleada por 9 a 1 sobre a Armênia que assegurou a vaga direta para Portugal na Copa do Mundo de 2026. Mesmo fora de campo neste domingo (16), o astro deixou sua marca fora das quatro linhas.

Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto da equipe e da comissão técnica presentes no Estádio do Dragão contra os armênios e vibrou com a conquista: “Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!”.