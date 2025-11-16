Suspenso, Cristiano Ronaldo deixa recado após goleada que garantiu Portugal na Copa

Suspenso, Cristiano Ronaldo deixa recado após goleada que garantiu Portugal na CopaNas redes, astro posta foto de jogadores e comissão técnica no Estádio do Dragão com a frase: "Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal"
Cristiano Ronaldo cumpriu suspensão após ter sido expulso contra a Irlanda e, assim, não participou da goleada por 9 a 1 sobre a Armênia que assegurou a vaga direta para Portugal na Copa do Mundo de 2026. Mesmo fora de campo neste domingo (16), o astro deixou sua marca fora das quatro linhas.
Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto da equipe e da comissão técnica presentes no Estádio do Dragão contra os armênios e vibrou com a conquista: “Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!”.
Antes da partida, CR7 deixou sua parcela de contribuição aos companheiros com outra mensagem: “Força equipe! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira!”.
No outro jogo da chave, a Irlanda derrotou a Hungria de virada fora de casa, terminou em segundo lugar do Grupo F e disputará a repescagem europeia em março de 2026 de olho na fase de grupos do Mundial, que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México.
ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags