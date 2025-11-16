Seleção africana faz amistoso e perde para ela mesma; entenda!

Equipe principal do Burundi enfrentou um combinado de jogadores que atuam no futebol local e foi superada para o espanto geral

A seleção do Burundi protagonizou um episódio bizarro, neste sábado (15), ao ser derrotada pela própria equipe B em um amistoso na cidade de Bujumbura. O confronto, que terminou em 4 a 3, ganhou ares de surpresa logo de início, já que o time alternativo abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo.