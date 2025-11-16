São Paulo conta com retorno de Pablo Maia em treino no CT da Barra Funda

Volante participou de toda a atividade e sem restrições, recuperado de uma lesão tendínea no pé direito / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se reapresentou neste domingo (16), no CT da Barra Funda, dando prosseguimento à preparação para o clássico diante do Corinthians, às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo contou com uma novidade: a presença do volante Pablo Maia, que participou de toda a atividade e sem restrições, recuperado de uma lesão tendínea no pé direito.

LEIA MAIS: São Paulo: Oscar recebe alta após sofrer uma alteração cardíaca O plantel tricolor iniciou a preparação com exercícios de fortalecimento muscular na parte interna. Em seguida, os jogadores foram para o gramado e fizeram o processo de aquecimento com os preparadores físicos. Na sequência, a comissão técnica comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, além de duelos de enfrentamentos individuais e em grupos. Para finalizar, um complemento de confrontos entre três equipes. Quem não enfrentará o Corinthians é o zagueiro Arboleda, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Aliás, o meia-atacante Lucas Moura passará por reavaliação médica com especialista na próxima semana. Assim, saberá se tem condições de atuar no Majestoso.