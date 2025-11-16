Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo conta com retorno de Pablo Maia em treino no CT da Barra Funda

Volante participou de toda a atividade e sem restrições, recuperado de uma lesão tendínea no pé direito
O São Paulo se reapresentou neste domingo (16), no CT da Barra Funda, dando prosseguimento à preparação para o clássico diante do Corinthians, às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Hernán Crespo contou com uma novidade: a presença do volante Pablo Maia, que participou de toda a atividade e sem restrições, recuperado de uma lesão tendínea no pé direito.

LEIA MAIS: São Paulo: Oscar recebe alta após sofrer uma alteração cardíaca

O plantel tricolor iniciou a preparação com exercícios de fortalecimento muscular na parte interna. Em seguida, os jogadores foram para o gramado e fizeram o processo de aquecimento com os preparadores físicos.

Na sequência, a comissão técnica comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido, além de duelos de enfrentamentos individuais e em grupos. Para finalizar, um complemento de confrontos entre três equipes.

Quem não enfrentará o Corinthians é o zagueiro Arboleda, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Aliás, o meia-atacante Lucas Moura passará por reavaliação médica com especialista na próxima semana. Assim, saberá se tem condições de atuar no Majestoso.

