Santos reage, vence São Paulo nos pênaltis e fatura o Paulista Sub-20; final termina em confusão

Tricolor abre três gols ainda na primeira etapa, mas cede empate ao Peixe no segundo tempo; jogadores trocam ofensas e empurrões após a partida

O jogo disputado no estádio Nogueirão terminou em confusão. Após o apito final, jogadores de ambas as equipes trocaram xingamentos e empurrões.

O Santos conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-20 neste domingo (16), em Mogi das Cruzes, com direito a uma reação que faz jus à história do clássico San-São. Afinal, o Peixe a ficar em desvantagem de três gols, mas buscou o empate por 3 a 3 contra o São Paulo e forçou a disputa nos pênaltis, vencida por 4 a 3. No primeiro jogo da final, na Vila Belmiro, as equipes ficaram no 1 a 1. Desse modo, o clube da Vila Belmiro fatura o seu sexto troféu estadual da categoria, enquanto o Tricolor amarga o terceiro vice consecutivo.

Como foi a final

O São Paulo dominou o primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Lucca aproveitou falha da defesa santista e abriu o placar. O atacante ampliou aos 14, novamente em vacilo da retaguarda alvinegra. Aos 35, Igor Felisberto acertou um chute certeiro e fez o terceiro, transformando a etapa inicial em um verdadeiro passeio tricolor.

O Santos só reagiu no fim da primeira parte: após cobrança de escanteio, Ananias subiu de cabeça e diminuiu. A reação continuou no segundo tempo. Aos 25, Bernardo completou uma bela jogada coletiva e marcou o segundo. Já aos 36, Ananias brilhou novamente com uma jogada individual e finalizou por cima do goleiro João Pedro, empatando o duelo em 3 a 3.

Decisão nos pênaltis

Na disputa de penalidades, o São Paulo desperdiçou duas cobranças com Isaac e Nicolas, enquanto Guilherme Reis, Pedro Ferreira e Felipe converteram. Pelo lado santista, Bernardo errou, mas Gabriel Simples, Pedro Assis, JP Chermont e Felipe Laurindo garantiram a vitória por 4 a 3 e o título estadual para o Alvinegro Praiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.